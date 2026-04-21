Дешевий телефон з топовим AMOLED-дисплеєм: яка модель здивувала експертів (фото)

Ще кілька років тому AMOLED-дисплей був прерогативою смартфонів вищого класу, однак сьогодні Motorola Moto G67 5G пропонує цю технологію за дуже доступною ціною.

Смартфон Motorola Moto G67 5G пропонує один з найкращих дисплеїв у бюджетному сегменті. Детальніше про це розповіли експерти порталу Notebookcheck.

Яскравість та чіткість

Motorola Moto G67 5G

Під час HDR-тесту дисплей Moto G67 5G продемонстрував пікову яскравість до 3599 ніт, що ставить його на один рівень з дорожчими смартфонами. Екран виглядає яскравим та читабельним навіть під прямими сонячними променями.

Експерти також відзначили насичені кольори, глибокий чорний колір та високу контрастність. Тести показали, що Moto G67 5G забезпечує вищу за середню точність передачі кольору для свого цінового діапазону.

Частота оновлення та роздільна здатність

Кольори Motorola Moto G67 5G

Moto G67 5G пропонує частоту оновлення 120 Гц, завдяки чому скролінг та навігація відчуваються дуже плавними. Своєю чергою роздільна здатність 1272 x 2772 пікселів забезпечує чітке відображення тексту та картинок.

У виданні наголосили, що висока щільність пікселів на Moto G67 5G робить дуже чіткими навіть дрібні деталі. Завдяки цьому дисплей є комфортним для тривалого читання або роботи.

Захист та чутливість

Скло Moto G67 5G

Екран Moto G67 5G захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Воно забезпечує стійкість до подряпин та легких ударів.

Moto G67 5G також буде чудовим вибором для тих, хто цінує дисплеї з високою чутливістю. За словами експертів, смартфон продемонстрував напрочуд швидку реакцію на дотики.

Ціна Motorola Moto G67 — до 200 доларів ( близько 8 820 грн).

