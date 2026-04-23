Сбалансированный телефон с отличной камерой: какой бюджетник рекомендуют в Украине (фото)

Среди недорогих смартфонов от Motorola есть новая модель, которую незаслуженно обходят стороной. Рассказываем, чем интересен Moto G77.

Moto G77 — аппарат с акцентом на качественную камеру и дисплей. Он получил основной фотосенсор на 108 Мп с оптической стабилизацией и работает на свежей версии ОС Android 16. Спецификации, цены и честные впечатления пользователей собрал Фокус.

Дизайн и дисплей

Смартфон получил очень тонкий корпус — всего 7,3 мм при весе 182 грамма. Задняя панель выполнена из силиконового полимера (экокожа), что обеспечивает надежный хват и отсутствие отпечатков пальцев. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i. Несмотря на бюджетный статус, модель сертифицирована по стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту от брызг уровня IP64.

Лицевую панель занимает 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Главная особенность экрана — высокая пиковая яркость в 5000 нит, что делает информацию читаемой даже под прямыми солнечными лучами. Разрешение панели составляет 2772x1272 пикселя, обеспечивая высокую плотность пикселей (около 450 ppi).

Дисплей Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Производительность и автономность

Аппаратная платформа базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400. Смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью карт microSD. Устройство работает на "чистой" версии Android 16 без тяжелых надстроек, что положительно сказывается на скорости работы интерфейса.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт. Набор интерфейсов включает NFC для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.4 и поддержку электронных карт eSIM.

Возможности камер

Основной блок камер состоит из двух модулей. Главный сенсор на 108 Мп с диафрагмой f/1.7 оснащен системой оптической стабилизации изображения (OIS), что редко встречается в этом ценовом сегменте. Это позволяет получать четкие снимки в условиях слабого освещения. Второй модуль — сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и встроенным автофокусом для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Смартфон способен записывать видео в разрешении до 1440p.

Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Отзывы покупателей в Украине

Пользователи, уже купившие Moto G77, отмечают плавность работы экрана и длительное время автономной работы — заряда стабильно хватает на полтора дня. Среди преимуществ выделяют отсутствие лишнего софта в системе и качественный стереозвук с поддержкой Dolby Atmos. Также владельцы хвалят эргономичность и небольшой вес устройства.

Среди недостатков покупатели указывают на отсутствие зарядного блока в комплекте поставки. Кроме того, из-за новизны модели на рынке пока сложно найти защитные стекла и чехлы. Качество ночной съемки пользователи оценивают как среднее, однако дневные фото полностью соответствуют ожиданиям от камеры 108 Мп.

Цена в Украине:

Motorola Moto G77 (8/256 ГБ) — 11 999 грн

