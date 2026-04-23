Недорогой смартфон, похожий на флагман: малоизвестная модель порадовала во время тестов (фото)

Смартфон среднего класса Infinix Note Edge может похвастаться флагманским дизайном, емким аккумулятором и хорошим качеством камеры для своего ценового сегмента.

Благодаря своим характеристикам Infinix Note Edge претендует на звание одного из лучших бюджетных смартфонов в 2026 году. Результатами тестирования этого устройства поделился эксперт портала Android Headlines.

Дизайн Infinix Note Edge

Ключевым преимуществом Infinix Note Edge считается дизайн. Покрытие Lunar Titanium, которое под прямыми солнечными лучами приобретает перламутровый оттенок, придает смартфону премиальный вид. Хотя для задней панели использован бюджетный материал, он достаточно хорошо имитирует матовое стекло.

Эксперт также отметил фирменный дизайн камеры. Закругленно-квадратные сенсоры позволяют устройству выглядеть современно, не будучи при этом точной копией конкурентов. Infinix не пожертвовала качеством сборки, поэтому смартфон выглядит плотным и надежным.

Infinix Note Edge также получил физическую кнопку, которую можно настроить по своему вкусу. По умолчанию она запускает приложение "Камера" и выполняет функцию спуска затвора.

Дисплей Infinix Note Edge

Infinix Note Edge получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, который является достаточно плавным и чувствительным к прикосновениям. Обозреватель отметил яркие цвета и достаточно настроек для тех, кто предпочитает более приглушенные тона. Экран отличается изогнутыми краями, однако этот изгиб едва заметен.

На улице дисплей Infinix Note Edge продемонстрировал хорошую видимость, достигая яркости до 1600 нит. Это неплохой показатель для бюджетного смартфона. Частота обновления 120 Гц является динамической, то есть она может уменьшаться для экономии заряда батареи.

Производительность Infinix Note Edge Infinix Note Edge

Infinix Note Edge работает на чипе MediaTek Dimensity 7100. Он также может похвастаться интеграцией оперативной памяти LPDDR5X, что является редкостью среди бюджетных смартфонов в 2026 году, ведь высокоскоростная оперативная память сейчас в дефиците из-за спроса на ИИ.

В ежедневном использовании Infinix Note Edge ощущается достаточно быстрым даже при многозадачности. Несмотря на передовую оперативную память, внутренняя память остается UFS 2.2, что является стандартом для недорогого сегмента.

В тестах процессора Geekbench 6 чипсет Dimensity 7100 этого телефона набрал 977 и 2809 баллов соответственно в одноядерном и многоядерном тестах. Для сравнения, эти показатели немного выше, чем у Exynos 1380, чипа, который работает на таких устройствах, как Samsung Galaxy Tab S10 Lite и Galaxy A54.

Аккумулятор Infinix Note Edge

Infinix Note Edge получил аккумулятор емкостью 6500 мАч, который в сочетании с эффективным чипом делает смартфон достаточно выносливым. Во время тестирования, даже с активной частотой обновления 120 Гц и интенсивным использованием данных, устройство стабильно обеспечивало два полных дня автономной работы.

Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Полная зарядка аккумулятора занимает около 85 минут, что неплохо, если учитывать емкость. Также доступна обратная проводная зарядка мощностью 10 Вт.

Для геймеров и активных пользователей есть такая полезная функция, как обходная зарядка. Это означает, что питание от зарядного устройства поступает непосредственно на материнскую плату, а не на аккумулятор, предотвращая нагрев.

Камера Infinix Note Edge

Эксперт отметил, что Infinix Note Edge делает лучшие фото, чем ожидалось. При дневном свете производительность камеры удивительно хорошая для своей цены.

После захода солнца смартфон сталкивается с теми же проблемами, что и любое другое устройство в своем ценовом диапазоне. Заметно потерю мелких деталей и более длительное время обработки. Однако телефон приятно удивил управлением освещением в условиях низкой освещенности.

В целом камера Note Edge имеет недостатки, присущие бюджетным моделям. Например, нет поддержки оптической стабилизации изображения, а обработка динамического диапазона в сценах с высокой контрастностью не самая лучшая. Также есть несоответствие между тем, как телефон отображает фото, и тем, как они выглядят на ПК.

Итоги

Infinix Note Edge является отличным вариантом для тех, кто ищет недорогой смартфон с премиальным дизайном и длительным временем работы от аккумулятора. Приятным бонусом также является наличие оперативной памяти LPDDR5X. По мнению эксперта, это одна из лучших моделей в своем ценовом диапазоне.

Цена Infinix Note Edge в Украине — около 15 500 грн.

