Отличная альтернатива Pixel 10: более дешевый смартфон поразил во время тестов камеры (фото)

Смартфон среднего класса Nothing Phone 4a Pro способен полноценно конкурировать с более дорогим флагманом Google Pixel 10 по возможностям фотосъемки.

На бумаге основные камеры Nothing Phone 4a Pro и Google Pixel 10 кажутся почти равными. Pixel имеет некоторое преимущество в сверхширокоугольном диапазоне, тогда как Nothing предлагает более мощный телеобъектив и лучшую фронтальную камеру. Возможности этих смартфонов испытал эксперт портала Tom's Guide Том Притчард.

Характеристики

Nothing Phone 4a Pro оснащен основной камерой на 50 МП (диафрагма f/1.88) со сверхширокоугольным объективом на 8 МП (f/2.2) и телеобъективом на 50 МП (f/1.88) с 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП (f/2.2).

В свою очередь Pixel 10 получил основную камеру на 48 МП (f/1.7), сверхширокоугольный объектив на 12 МП (f/2.2) и телеобъектив на 10,8 МП (f/3.1) с возможностью 5-кратного оптического масштабирования. Также есть фронтальная камера на 10,5 МП (f/2.2).

Фото днем на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Притчард заметил, что Nothing Phone 4a Pro имеет склонность усиливать цвета и предлагать немного более яркие детали, тогда как камера Google немного сдержаннее, но реалистичнее. С точки зрения фактического качества, разница между этими двумя камерами мизерная.

Победитель — ничья.

Ультраширокоугольный объектив

Фото на ультраширокоугольный объектив Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

В ходе тестов Pixel 10 подтвердил свое преимущество в сверхширокоугольной фотографии. Качество снимков заметно лучше, а цвета ярче и реалистичнее.

Эксперт также отметил, что Pixel 10 захватывает лучший динамический диапазон, например, на фото тенистого дерева. Несмотря на то, что дерево окутано тенью, оно четче и ярче, чем на фото, сделанном Phone 4a Pro.

Победитель — Google Pixel 10.

Зум (3,5x)

Фото с 3,5-кратным увеличением на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Как и ожидалось, Phone 4a Pro лучше делает фото с 3,5-кратным увеличением. На снимках, сделанных с помощью смартфона Nothing, можно заметить значительно больше деталей.

Победитель — Nothing Phone 4a Pro.

Зум (5x)

Фото с 5-кратным увеличением на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Что касается 5-кратного увеличения, Nothing демонстрирует немного худший результат чем в предыдущем тесте. Притчард отметил, что было труднее выбрать победителя, однако Phone 4a Pro все же предлагает более четкие фото с меньшим количеством шума.

Победитель — Nothing Phone 4a Pro.

Фото при слабом освещении

Фото ночью на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Как отмечает эксперт, оба смартфона делают отличные фото в условиях слабого освещения, однако Pixel 10 захватывает больше света, что позволяет ему создавать более яркие и детализированные снимки. Единственным исключением стало растение в горшке, сфотографированное почти в полной темноте, с которым лучше справился смартфон Nothing.

Фото на Phone 4a Pro Фото: tomsguide.com

Победитель — Google Pixel 10.

Фронтальная камера

Селфи на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

В ходе тестов эксперт заметил, что Nothing Phone 4a Pro точнее передает цвета в кадре, однако эта разница незначительна. Он отметил, что качество селфи очень зависит от освещения. Pixel лучше фиксирует детали при высокой яркости, а Nothing лучше снимает в затененных местах.

Победитель — ничья.

Портретный режим

Потребительский режим Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Оба смартфона делают приличные фото в портретном режиме, однако эксперт заметил несколько странных моментов. Nothing Phone 4a Pro иногда добавлял эффект к местам, где он не был нужен, а Pixel 10 один раз размыл его лицо, оставив фон четким.

Победитель — ничья

Цвет

Передача цветов на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Притчард отметил, что Nothing Phone 4a Pro пытается сделать все ярче, тогда как Google Pixel 10 более сдержанный и точный. По словам эксперта, ему больше нравится подход Pixel.

Победитель — Google Pixel 10.

Макросъемка

Макросъемка на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Ни Phone 4a Pro, ни Pixel 10 не рекламируют специализированный режим макросъемки, однако тесты показали, что оба смартфона распознают, когда нужна съемка крупным планом. При этом макроснимки Pixel оказались гораздо более четкими и более детализированными.

Победитель — Google Pixel 10.

Панорама

Панорама на Phone 4a Pro и Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Система Google, которая предусматривает сопоставление камеры с виртуальными точками, пока программное обеспечение сшивает каждый кадр, довольно сложная и гораздо медленнее, чем подход Nothing с непрерывной съемкой.

Однако в итоге Pixel 10 делает значительно лучшие панорамные снимки. Притчард также отметил, что режим панорамы Nothing фактически останавливается до полного 360-градусного оборота, а значит часть фотографии всегда отсутствует.

Победитель — Google Pixel 10

Итоги

Протестировав оба смартфона, Притчард пришел к выводу, что Phone 4a Pro действительно является достойным конкурентом для Pixel 10, хотя официально стоит на 300 долларов дешевле.

Камера Phone 4a Pro является достаточно универсальной, тогда как Pixel 10 лидирует в более специализированных категориях, таких как режимы слабого освещения, макросъемки и панорамной съемки. В целом фото на смартфон Nothing настолько хорошие, насколько это возможно за такую цену.

Цена Nothing Phone 4a Pro в Украине — от 24 400 грн.

