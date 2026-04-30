Недорогие смартфоны с улучшенными камерами: Motorola представила Moto G37 и G47 (фото)

Компания Motorola официально анонсировала бюджетные смартфоны Moto G37 и Moto G47, раскрыв их ключевые характеристики.

Смартфон Moto G37 позиционируется как самая доступная модель в линейке Moto G, тогда как Moto G47 предлагает более продвинутые функции. Детали о смартфонах были обнародованы на официальном сайте Motorola.

Moto G37

Moto G37 Фото: Motorola

Смартфон Moto G37 оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Устройство получило стереодинамики с настройкой Dolby Atmos, поддержку проводного аудио высокого разрешения и 3,5-мм разъем для наушников.

В основе Moto G37 лежит чип MediaTek Dimensity 6300, который работает в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Также доступна конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти, которая включает до 8 ГБ виртуальной памяти RAM Boost, взятой из внутренней памяти. Варианты хранилища — 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ UFS 2.2 с возможностью расширения microSD до 1 ТБ.

Motorola улучшила камеру бюджетной модели, оснастив Moto G37 основным сенсором на 50 МП с диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом (PDAF) и квадропиксельной системой объединения изображений (quad pixel binning), что обеспечивает 12,5 МП. Также есть фронтальная камера на 8 МП с фиксированным фокусом f/2.0. Обе камеры записывают видео до 2K со скоростью 30 кадров/с.

Среди других характеристик Moto G37 — размеры 166,23 x 76,50 x 7,85 мм, вес 191 г, аккумулятор емкостью 5200 мАч, защита от брызг IP64, сертификацию MIL-STD-810H, 5G sub-6GHz, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, FM-радио, USB-C 2.0, Android 16, Hello UX, Moto Secure, Gemini и Circle to Search.

Цена Moto G37 пока не разглашается. Его предшественник Moto G35 был запущен в Европе со стартовой ценой 199 евро. Ожидается, что Moto G37 будет примерно на 25% дороже.

Moto G47

Moto G47 Фото: Motorola

Телефон Moto G47 получил 6,67-дюймовый ЖК-дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и защиту Corning Gorilla Glass 7i. Новый дисплей предлагает более четкую картинку по сравнению с панелью HD+ своего предшественника.

Moto G47 работает на чипе MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти UFS 2.2. Объем памяти можно расширить до 1 ТБ с помощью слота для карт microSD.

Кроме того, смартфон предлагает усовершенствованные возможности для фотосъемки. Он оснащен 108-мегапиксельной основной задней камерой с поддержкой 3-кратного безубыточного зума, а также 2-мегапиксельным макросенсором. Также есть 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Новинки Motorola на разный бюджет: серия смартфонов Razr 70 официально рассекречена (фото)

Moto G47 имеет аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 6 Вт. Также есть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм разъем для наушников с поддержкой Hi-Res Audio, NFC, совместимый с eSIM и боковой сканер отпечатков пальцев.

Телефон работает под управлением Hello UX на базе Android 16 и имеет класс защиты IP64 вместе с сертификацией MIL-STD-810H для дополнительной защиты. Устройство вышло в трех цветах: Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red и Pantone Impenetrable

Официальная стартовая цена Moto G47 — от 319 евро.

Напомним, эксперт назвали Honor 600 одним из лучших смартфонов среднего класса в 2026 году.

Фокус также сообщал, что Xiaomi выпустила бюджетный телефон Poco C81 Pro с большим экраном.