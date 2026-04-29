Лучшая альтернатива Samsung: новый смартфон среднего класса порадовал во время тестов (фото)

Honor 600 оказался одним из лучших смартфонов среднего класса в 2026 году, в частности благодаря своему флагманскому дисплею и мощному аккумулятору.

В целом смартфон Honor 600 предлагает почти флагманский опыт пользования за относительно доступную цену. К такому выводу пришел эксперт портала Android Central Николас Сутрич.

Дизайн

Фото: androidcentral.com

По мнению автора обзора, по качеству сборки и дизайну Honor 600 превосходит не только все телефоны среднего класса, но и некоторые флагманские модели. Устройство имеет защиту IP69K, устойчиво к падениям и ударам, а также может похвастаться премиальным видом.

Honor 600 получил выпуклый модуль камеры, который отличается на фоне матовой задней панели перламутровым блеском. Еще одной особенностью данной модели является отдельная кнопка искусственного интеллекта, которая также выполняет функцию кнопки спуска затвора камеры.

Відео дня

Дисплей

Несмотря на более низкую стоимость, Honor 600 использует тот же почти безрамочный OLED-дисплей с максимальной яркостью 8000 нит, что и модель Pro. Это редкая характеристика для среднебюджетного смартфона.

Важно

В ходе тестирования фактическая яркость дисплея Honor 600 достигла пика около 3000 нит во время воспроизведения HDR. Даже лучшие флагманские телефоны Samsung выдают в таких условиях около 2600 нит.

Экран Honor 600 оснащен 10-битной панелью без временного сглаживания и превосходными функциями для глаз, такими как DC dimming и PWM dimming 3840 Гц, а также большинством функций системы Eye Comfort Display от Honor.

Производительность и аккумулятор

В тестах Geekbench и 3DMark смартфон Honor 600 демонстрирует на 40% лучшую производительность, чем его предшественник Honor 400.

При своем компактном размере и весе всего 190 г Honor 600 оснащен мощным аккумулятором емкостью 6800 мАч. Этого достаточно, чтобы несколько дней пользоваться смартфоном без подзарядки. Также есть поддержка быстрой зарядки мощностью 60 Вт.

ИИ

Honor позиционирует свои новые функции искусственного интеллекта как главное преимущество нового телефона. Большинство из них можно найти в приложении "Галерея"

Смартфон предлагает усовершенствованную функцию преобразования фотографий в видео с помощью ИИ, улучшенный инструмент Magic Eraser, а также Moving Photo Breakout Collage. По словам эксперта, все эти инструменты действительно работают очень хорошо.

Камера

Honor 600 имеет основной 200-мегапиксельный, который делает фото с превосходным динамическим диапазоном и точной передачей цветов. Сутрич отметил, что увеличение оставляет желать лучшего, но фотографии, сделанные с более чем 6-кратным зумом, неплохо улучшаются с помощью ИИ.

Пример фото с увеличением на Honor 600 Фото: androidcentral.com

Хотя флагманские телефоны Honor все еще лучше справляются со съемкой движущихся объектов, Honor 600 делает лучшие фотографии, чем подавляющее большинство телефонов в этом ценовом диапазоне.

Выводы

По мнению Сутрича, смартфон Honor 600 предлагает одно из лучших соотношений цены и качества в сегменте. При стартовой цене 650 евро он имеет лучший дисплей, качественную сборку и больший аккумулятор, чем другие телефоны среднего класса.

"Google, Nothing и Samsung являются крупнейшими конкурентами компании, но я считаю, что я бы выбрал Honor среди этих других вариантов, потому что Honor лучше всего выполняет базовые функции", — подытожил эксперт.

