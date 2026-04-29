Краща альтернатива Samsung: новий смартфон середнього класу порадував під час тестів (фото)

Honor 600 виявився одним із найкращих смартфонів середнього класу у 2026 році, зокрема завдяки своєму флагманському дисплею та потужному акумулятору.

Загалом смартфон Honor 600 пропонує майже флагманський досвід користування за відносно доступну ціну. До такого висновку дійшов експерт порталу Android Central Ніколас Сутріч.

Дизайн

Дизайн камери Honor 600 Фото: androidcentral.com

На думку автора огляду, за якістю збірки та дизайном Honor 600 перевершує не лише всі телефони середнього класу, але й деякі флагманські моделі. Пристрій має захист IP69K, стійкий до падінь та ударів, а такоє може похвалитися преміальним виглядом.

Honor 600 отримав опуклий модуль камери, який вирізняється на фоні матової задньої панелі перламутровим блиском. Ще однією особливістю даної моделі є окрема кнопка штучного інтелекту, яка також виконує функцію кнопки спуску затвора камери.

Дисплей

Honor 600 Фото: androidcentral.com

Незважаючи на нижчу вартість, Honor 600 використовує той самий майже безрамковий OLED-дисплей з максимальною яскравістю 8000 ніт, що й модель Pro. Це рідкісна характеристика для середньобюджетного смартфона.

Xiaomi випустила дешевий смартфон з великим дисплеєм: скільки коштує новинка (фото)

В ході тестування фактична яскравість дисплея Honor 600 досягла піку близько 3000 ніт під час відтворення HDR. Навіть найкращі флагманські телефони Samsung видають в таких умовах близько 2600 ніт.

Екран Honor 600 оснащений 10-бітною панеллю без часового згладжування та чудовими функціями для очей, такими як DC dimming та PWM dimming 3840 Гц, а також більшістю функцій системи Eye Comfort Display від Honor.

Продуктивність та акумулятор

У тестах Geekbench та 3DMark смартфон Honor 600 демонструє на 40% кращу продуктивність, ніж його попередник Honor 400.

При своєму компактному розмірі та вазі всього 190 г Honor 600 оснащений потужним акумулятором ємністю 6800 мАг. Цього достатньо, щоб кілька днів користуватись смартфоном без підзарядки. Також є підтримка швидкої зарядки потужністю 60 Вт.

ШІ

Honor 600 Фото: androidcentral.com

Honor позиціонує свої нові функції штучного інтелекту як головну перевагу нового телефону. Більшість з них можна найти в застосунку "Галерея"

Смартфон пропонує удосконалену функцію перетворення фотографій на відео за допомогою ШІ, покращений інструмент Magic Eraser, а також Moving Photo Breakout Collage. За словами експерта, всі ці інструменти справді працюють дуже добре.

Камера

Honor 600 має основний 200-мегапіксельний, який робить фото з чудовим динамічним діапазоном і точною передачею кольорів. Сутріч зазначив, що збільшення залишає бажати кращого, але фотографії, зроблені з більш ніж 6-кратним зумом, непогано покращуються за допомогою ШІ.

Приклад фото зі збільшенням на Honor 600 Фото: androidcentral.com

Хоча флагманські телефони Honor все ще краще справляються зі зйомкою рухомих об'єктів, Honor 600 робить кращі світлини, ніж переважна більшість телефонів у цьому ціновому діапазоні.

Висновки

На думку Сутріча, смартфон Honor 600 пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та якості в сегменті. При стартовій ціні 650 євро він має кращий дисплей, якіснішу збірку та більший акумулятор, ніж інші телефони середнього класу.

"Google, Nothing та Samsung є найбільшими конкурентами компанії, але я вважаю, що я б обрав Honor серед цих інших варіантів, тому що Honor найкраще виконує базові функції", — підсумував експерт.

Нагадаємо, бюджетний Google Pixel 10a перевершив базову флагманську модель Pixel 10 за чотирьома параметрами.

Фокус також повідомляв, що Vivo нещодавно представила новий бюджетний смартфон Y500s з величезним акумулятором.