Xiaomi випустила дешевий смартфон з великим дисплеєм: скільки коштує новинка (фото)

Компанія Xiaomi випустила на світовий ринок бюджетний смартфон Poco C81 Pro у трьох конфігураціях пам’яті.

Попри дуже доступну ціну, Poco C81 Pro має деякі пристойні характеристики. Деталі бренд Xiaomi розкрив на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що Poco C81 Pro отримав великий 6,9-дюймовий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1600 x 720 пікселів та яскравістю 650 ніт. Також варто відзначити великий акумулятор ємністю 6000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 15Вт.

Poco C81 Pro Фото: Xiaomi

Смартфон оснащений чипсетом Unisoc T7250 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті. Доступні конфігурації на 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ. Пристрій працює під управлінням Android 15 HyperOS 3, однак термін підтримки від Xiaomi наразі невідомий.

Що стосується камери, Poco C81 Pro має подвійний основний модуль, що складається з 13-мегапіксельної камери та допоміжного датчика, а також 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Серед інших параметрів Poco C81 Pro — бічний датчик відбитків пальців, 3,5-мм роз'єм для навушників, Bluetooth 5.2, дводіапазонний Wi-Fi, NFC та слот для карт microSD для розширення пам'яті.

Офіційні ціни Poco C81 Pro на світовому ринку:

4/64 ГБ — 99 доларів (приблизно 4 110 грн);

4/128 ГБ — 109 доларів (приблизно 4 525 грн);

4/256 ГБ — 129 доларів (приблизно 5 355 грн).

