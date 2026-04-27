Перевірений та недорогий смартфон: яка модель Samsung популярна в Україні (фото)

Торішній смартфон Samsung Galaxy A36 все ще пропонує пристойні характеристики, однак коштує значно дешевше за нещодавно випущений Galaxy A37.

Galaxy A36 сьогодні є одним з найпопулярніших недорогих смартфонів в Україні. Фокус зібрав характеристики пристрою, результати тестування від GSMArena, а також відгуки українців.

Характеристики Samsung Galaxy A36

Galaxy A36 отримав 6,70-дюймовий Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц піковою яскравістю 1900 ніт та роздільною здатністю 1080x2340. Корпус покритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus+ як на передній, так і на задній панелі, а також має захист пилу та води IP67.

Samsung Galaxy A36

Смартфон працює на чипсеті Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 та доступний у двох конфігураціях пам’яті — 128 ГБ/6 ГБ та 256 ГБ/8 ГБ. Samsung обіцяє оновлення ОС Android та системи безпеки для даної моделі аж до 2031 року.

Що стосується камери, Galaxy A36 має три сенсори на задній панелі: 50-мегапіксельний основний з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельний надширококутний та 5-мегапіксельну макрокамеру. Спереду є 12-мегапіксельна фронтальна камера.

Samsung Galaxy A36

Серед інших характеристик — акумулятор ємністю 5000 мАг, оптичний зчитувач відбитків пальців під дисплеєм, стереодинаміки, Wi-Fi 6, NFC, віртуальне зондування наближення, 5G, а також підтримка функції Circle to Search від Google.

Galaxy A36 проти Galaxy A37

Хоча Galaxy A36 коштує більш ніж на 4000 грн дешевше за Galaxy A37, ці два смартфони багато в чому схожі. Ключова відмінність між ними полягає в чипсеті. Galaxy A37 перейшов на новіший чипсет Exynos 1480, тоді як Galaxy A36 використовує Snapdragon 6 Gen 3.

Судячи з результатів тестів на AnTuTu 10, процесор Exynos 1480 приблизно на 14% перевершує Snapdragon 6 Gen 3 (613 492 проти 697795 балів). У тестах на GeekBench смартфони Galaxy A36 та A37 набрали 2917 та 3345 балів відповідно, а на 3DMark — 912 та 1035 балів.

Що стосується інших характеристик, Samsung зберегла майже ідентичний дизайн та параметри дисплея. Хоча Galaxy A37 має трохи вищу пікову яскравість, це помітно лише під прямими сонячними променями. Новіша модель також отримала покращений рівень водонепроникності IP68.

Налаштування камери на папері теж залишилися майже незмінними, однак кращий чип може давати Galaxy A37 перевагу в обробці зображень в умовах низької освітленості. Окрім того, обидва смартфони мають акумулятор ємністю 5000 мАг з функцією надшвидкої зарядки 45 Вт.

Відгуки покупців в Україні

Хоча Samsung Galaxy A36 вийшов понад рік тому, він користується великою популярністю серед українців. Користувачі відмічають швидку зарядку, пристойний час роботи від акумулятора, яскравий екран, гарний звук та непогану камеру, як для бюджетного телефона. Серед недоліків згадують нагрівання при тривалому використанні та наявність лише одного порту для всього.

Ціна Samsung Galaxy A36 в Україні — 14 099 грн.

