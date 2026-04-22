Samsung Galaxy A57 против Galaxy A56: какой смартфон купить и стоит ли переплачивать (фото)

Samsung недавно обновила линейку среднебюджетных смартфонов, выпустив модель Galaxy A57. Выясняем, стоит ли внимания новинка на фоне более доступного A56.

Эксперты Android Central сравнили актуальный аппарат с прошлогодним Galaxy A56 по всем критериям.

Дизайн и дисплей

Внешне телефоны выглядят практически одинаково. Оба имеют алюминиевую рамку и защитные стекла Gorilla Glass Victus Plus спереди и сзади. Разница ощущается, если взять устройства в руки. Толщина Galaxy A57 составляет 6,9 мм, а вес — 179 граммов. Прошлогодний Galaxy A56 чуть толще (7,4 мм) и тяжелее (198 граммов). Новинка также получила улучшенную защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что соответствует уровню флагманов линейки S25. Galaxy A56 сертифицирован по стандарту IP67.

Дисплеи устройств идентичны. Это 6,7-дюймовые панели Super AMOLED с разрешением 2340x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Обозреватели отмечают, что экраны обеспечивают хорошее качество изображения, превосходящее панели типа IPS LCD.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Производительность, софт и ИИ-функции

Слабым местом Galaxy A56 была недостаточная производительность в ресурсоемких играх. В Galaxy A57 проблему попытались решить установкой нового процессора Exynos 1680 (вместо Exynos 1580). Чип обладает более мощным модулем NPU, что улучшает работу нейросетей непосредственно на устройстве. В новинке также реализована поддержка стандарта Bluetooth 6.0.

Смартфон Galaxy A57 работает под управлением интерфейса One UI 8.5 (на базе Android 16). В наличии эксклюзивные ИИ-функции Awesome Intelligence, которые ранее были доступны только флагманским аппаратам. Они включают транскрипцию речи, умное распознавание текста, удаление объектов с фото и расширенный визуальный поиск. Обе модели будут получать обновления операционной системы и патчи безопасности в течение шести лет, но A57 вышел годом позже, что слегка продлит его актуальность.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Автономность и камеры

Емкость аккумулятора и скорость зарядки остались прежними. Оба смартфона комплектуются батареями на 5000 мАч и поддерживают проводную зарядку мощностью до 45 Вт. Поддержка беспроводной зарядки отсутствует.

Конфигурация камер также не изменилась. Устройства оснащены 50-Мп основным модулем, 12-Мп сверхширокоугольным объективом и 5-Мп макро-камерой. Разрешение фронтального сенсора составляет 12 Мп. Обозреватели надеются, что алгоритмы обработки фотографий в A57 стали лучше за счет нового чипа, однако отмечают, что Samsung пора избавиться от бесполезного макро-объектива в пользу полноценного телеобъектива (зума).

Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Какой смартфон выбрать?

В Украине цены на смартфоны распределились следующим образом:

Samsung Galaxy A56 (128 ГБ) — от 18 999 грн;

Samsung Galaxy A57 (128 ГБ) — от 23 999 грн.

Журналисты считают, что переходить с Galaxy A56 на Galaxy A57 нет смысла, так как обновления не носят радикального характера. Прошлогодний аппарат сейчас продается с хорошей скидкой и остается отличным выбором по соотношению цены и возможностей. Его также можно брать в качестве нового устройства — разница в процессорах не столь значительна, чтобы видимо сказаться на большинстве задач.

Покупать Galaxy A57 стоит тем, кто обновляется с более старых моделей (например, Galaxy A53). Новинка предлагает ощутимый скачок в скорости работы, улучшенную эргономику и актуальные ИИ-инструменты. Эксперты также советуют присмотреться к конкурентам: если для вас важны игры, Poco X8 Pro Max и X8 Pro стоят примерно столько же, но по быстродействию выигрывают.

