Samsung Galaxy A57 проти Galaxy A56: який смартфон купити і чи варто переплачувати (фото)

Samsung нещодавно оновила лінійку середньобюджетних смартфонів, випустивши модель Galaxy A57. З'ясовуємо, чи варта уваги новинка на тлі доступнішого A56.

Експерти Android Central порівняли актуальний апарат з торішнім Galaxy A56 за всіма критеріями.

Дизайн і дисплей

Зовні телефони мають практично однаковий вигляд. Обидва мають алюмінієву рамку і захисне скло Gorilla Glass Victus Plus спереду і ззаду. Різниця відчувається, якщо взяти пристрої в руки. Товщина Galaxy A57 становить 6,9 мм, а вага — 179 грамів. Торішній Galaxy A56 трохи товщий (7,4 мм) і важчий (198 грамів). Новинка також отримала покращений захист від води та пилу за стандартом IP68, що відповідає рівню флагманів лінійки S25. Galaxy A56 сертифікований за стандартом IP67.

Дисплеї пристроїв ідентичні. Це 6,7-дюймові панелі Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1900 ніт. Оглядачі відзначають, що екрани забезпечують хорошу якість зображення, що перевершує панелі типу IPS LCD.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Продуктивність, софт і ШІ-функції

Слабким місцем Galaxy A56 була недостатня продуктивність у ресурсномістких іграх. У Galaxy A57 проблему спробували вирішити встановленням нового процесора Exynos 1680 (замість Exynos 1580). Чип має потужніший модуль NPU, що покращує роботу нейромереж безпосередньо на пристрої. У новинці також реалізована підтримка стандарту Bluetooth 6.0.

Смартфон Galaxy A57 працює під управлінням інтерфейсу One UI 8.5 (на базі Android 16). У наявності ексклюзивні ШІ-функції Awesome Intelligence, які раніше були доступні тільки флагманським апаратам. Вони включають транскрипцію мови, розумне розпізнавання тексту, видалення об'єктів з фото і розширений візуальний пошук. Обидві моделі отримуватимуть оновлення операційної системи і патчі безпеки протягом шести років, але A57 вийшов роком пізніше, що злегка продовжить його актуальність.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Автономність і камери

Ємність акумулятора і швидкість зарядки залишилися колишніми. Обидва смартфони комплектуються батареями на 5000 мАг і підтримують дротову зарядку потужністю до 45 Вт. Підтримка бездротової зарядки відсутня.

Конфігурація камер також не змінилася. Пристрої оснащені 50-Мп основним модулем, 12-Мп надширококутним об'єктивом і 5-Мп макро-камерою. Роздільна здатність фронтального сенсора становить 12 Мп. Оглядачі сподіваються, що алгоритми опрацювання фотографій в A57 стали кращими завдяки новому чипу, однак зазначають, що Samsung час позбутися непотрібного макро-об'єктива на користь повноцінного телеоб'єктива (зуму).

Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Який смартфон обрати?

В Україні ціни на смартфони розподілилися таким чином:

Samsung Galaxy A56 (128 ГБ) — від 18 999 грн;

Samsung Galaxy A57 (128 ГБ) — від 23 999 грн.

Журналісти вважають, що переходити з Galaxy A56 на Galaxy A57 немає сенсу, оскільки оновлення не мають радикального характеру. Торішній апарат зараз продається з хорошою знижкою і залишається чудовим вибором за співвідношенням ціни і можливостей. Його також можна брати як новий пристрій — різниця в процесорах не настільки значна, щоб мабуть позначитися на більшості завдань.

Купувати Galaxy A57 варто тим, хто оновлюється зі старіших моделей (наприклад, Galaxy A53). Новинка пропонує відчутний стрибок у швидкості роботи, поліпшену ергономіку та актуальні ШІ-інструменти. Експерти також радять придивитися до конкурентів: якщо для вас важливі ігри, Poco X8 Pro Max і X8 Pro коштують приблизно стільки ж, але за швидкодією виграють.

