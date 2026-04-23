Який флагман Samsung купити у 2026 році: Galaxy S26 Ultra проти Galaxy S26 Plus (фото)

Купівля топового смартфона Samsung у 2026 році ставить перед вибором між топовим Galaxy S26 Ultra і більш доступним Galaxy S26+. Різниця в ціні між базовими версіями смартфонів становить 10 тисяч гривень.

Обидва апарати пропонують схожий досвід експлуатації, але старша модель має низку ексклюзивних опцій. Про результати тестування та доцільність переплати пише GSMArena.

Дизайн і дисплеї

Телефони виконані в єдиному стилі. Рамки виготовлені з алюмінію Armor 2, корпуси захищені від води за стандартом IP68. Galaxy S26+ тонший і легший (190 грамів проти 214). Компактні габарити роблять його злегка зручнішим для повсякденного використання. Старша модель отримала 6,9-дюймовий екран під склом Gorilla Glass Armor 2. Молодша версія оснащена 6,7-дюймовою матрицею зі склом Victus 2.

Обидва дисплеї — це яскраві LTPO OLED-панелі з частотою оновлення 120 Гц. Ultra виділяється наявністю покриття антивідблиску та функції Privacy Display. Вона обмежує кути огляду і приховує інформацію на екрані від сторонніх очей у громадських місцях. Порівняти зовнішній вигляд телефонів з різних ракурсів зручно за допомогою 3D-моделей від експертів.

Відео дня

Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Процесори та продуктивність

Глобальна версія Galaxy S26+ працює на базі чипа Exynos 2600. Версія Ultra у всіх регіонах оснащується процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy. У синтетичних бенчмарках Snapdragon демонструє невелику перевагу — для граничної швидкодії в іграх Ultra підходить краще. Однак Exynos 2600 вирізняється кращою стабільністю. Він менше схильний до троттлінгу і не знижує частоти при тривалих сесіях. Базовий обсяг пам'яті в обох апаратів становить 12/256 ГБ. А ось модифікація з накопичувачем на 1 ТБ доступна тільки для Ultra.

Камери та можливості зуму

Набір об'єктивів — головна технічна відмінність пристроїв. До триразового наближення телефони знімають практично однаково. Різниця стає очевидною на далеких дистанціях. Galaxy S26 Ultra оснащений додатковим перископічним об'єктивом з 5-кратним оптичним зумом. Він видає деталізовані знімки при 5- і 10-кратному збільшенні. Також Ultra підтримує запис відео в професійному кодеку APV без втрати якості та зйомку 4K за 120 кадрів за секунду. У базових сценаріях і при нічній зйомці на основну камеру різниця між смартфонами мінімальна.

Samsung Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Батарея, зарядка і звук

Акумулятори на 4900 мАг у S26+ і 5000 мАг у S26 Ultra показують ідентичну автономність. Заряду вистачає на 16 годин безперервної роботи екрана. Старша модель заряджається помітно швидше завдяки підтримці потужності 60 Вт. Повний цикл займає 43 хвилини проти 61 хвилини у S26+ (підтримує 45 Вт). Версія Ultra також виграє в якості звуку. Її стереодинаміки видають глибокий і насичений бас. Важливим бонусом залишається вбудований електронний стилус S Pen — ексклюзив Ultra-моделі.

Вердикт: чи варто переплачувати?

Galaxy S26+ — більш раціональний вибір для більшості покупців. Він дешевший, легший, менше гріється і робить чудові фото в повсякденних ситуаціях.

Переплата в 10 000 гривень за Galaxy S26 Ultra виправдана, якщо вам критично важливі конкретні функції: стилус S Pen, приватний екран без відблисків, якісний зум x5 і x10, прискорена зарядка і запис відео в професійному форматі APV.

Ціни в Україні:

Samsung Galaxy S26+ — від 54 999 грн (12/256 ГБ);

Samsung Galaxy S26 Ultra — від 64 999 грн (12/256 ГБ).

