Більш доступні альтернативи iPhone 17 Pro Max: топ-5 моделей від надійних брендів (фото)

iPhone 17 Pro Max залишається популярним флагманом, але його ціна все ще починається від 70 тисяч гривень. Є хороші аналоги зі світу Android, що пропонують порівнянний досвід експлуатації за набагато менші гроші.

Добірку преміальних телефонів з приємним співвідношенням ціни та якості наводить Фокус. Ось найкращі апарати, які, незважаючи на присутність на ринку вже не перший місяць, залишаються актуальними за рахунок відмінних характеристик.

Google Pixel 9 Pro

Ця модель від Google отримала компактний 6,3-дюймовий дисплей LTPO OLED з піковою яскравістю до 3000 ніт. За продуктивність відповідає фірмовий 4-нанометровий процесор Tensor G4 — вже не зовсім топ, але достатнє пристойне рішення для більшості завдань. У плані камер смартфон не розчарує: він оснащений головним 50-Мп модулем, 48-Мп перископом з 5-кратним оптичним зумом і 48-Мп надширококутним об'єктивом. Ємність акумулятора становить 4700 мАг, підтримується дротова зарядка на 27 Вт і бездротова до 21 Вт. Корпус захищений від води за стандартом IP68.

Google Pixel 9 Pro Фото: The Guardian

Головна перевага Pixel 9 Pro — "чиста" ОС Android 14 і тривала підтримка оновленнями системи (залишилося ще приблизно 5 років). Камери апарата використовують передові алгоритми обробки зображень, розумні функції Best Take і Zoom Enhance, а також хмарний апскейлінг відео до 8K. Загалом це перевірена модель, яка справно служитиме довгі роки.

Ціна Google Pixel 9 Pro: від 36 999 грн (8/128 ГБ)

Samsung Galaxy S25 Ultra

Південнокорейський флагман 2025 року базується на потужному чипсеті Snapdragon 8 Elite і комплектується великим 6,9-дюймовим екраном Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 3120х1440. Рамка смартфона виконана з титану, а дисплей прикритий антивідблисковим склом Gorilla Armor 2. Система камер включає 200-Мп основний сенсор, два телеоб'єктиви (3x і 5x) і 50-Мп надширококутний модуль. Усередині встановлена батарея на 5000 мАг з підтримкою 45-ватної дротової і 15-ватної бездротової зарядки.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Tech Advisor

Модель приваблює високою продуктивністю і вбудованим електронним стилусом S Pen. Смартфон пропонує ще 6 років оновлень операційної системи і просунуті ШІ-інструменти інтерфейсу One UI 8. Захист корпусу за стандартом IP68 доповнено підтримкою десктопного режиму Samsung DeX. Це універсальний преміум для користувачів, які цінують максимальну функціональність і високу якість зйомки. Переплачувати за Galaxy S26 Ultra немає необхідності.

Ціна Samsung Galaxy S25 Ultra: від 57 999 грн (12/256 ГБ)

Poco F8 Ultra

Смартфон побудований на передовому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і має в своєму розпорядженні ємний кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мАг. На лицьовій панелі розташована 6,9-дюймова матриця AMOLED з піковою яскравістю 3500 ніт. Апарат отримав три 50-мегапіксельні камери: основну, ширококутну і перископічну з 5-кратним зумом. Зарядка пристрою займає 38 хвилин завдяки підтримці на 100 Вт, також доступна швидка бездротова зарядка на 50 Вт.

Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Гаджет об'єднує флагманську потужність із видатною автономністю. Окремої уваги заслуговує стереосистема формату 2.1 з вбудованим сабвуфером, відкалібрована інженерами Bose — динаміки виділяються об'ємністю звучання. F8 Ultra працює під управлінням свіжої ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Смартфон захищений від води за стандартом IP68 і оснащений сучасним ультразвуковим сканером відбитків пальців.

Ціна Poco F8 Ultra: від 38 999 грн (12/256 ГБ)

Xiaomi 15T Pro

Основою смартфона став 3-нанометровий чип MediaTek Dimensity 9400+, що працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X. Це навколофлагманське рішення і на сьогоднішній день. Пристрій пропонує 6,83-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 144 Гц і яскравістю до 3200 ніт. Фотоможливості представлені оптикою Leica: головним 50-Мп сенсором, 50-Мп телеоб'єктивом з 5-кратним зумом і 12-Мп шириком. Батарея на 5500 мАг заряджається до 100% всього за 36 хвилин від дротового адаптера потужністю 90 Вт.

Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Модель виділяється винятковою плавністю в іграх завдяки екрану 144 Гц. Участь компанії Leica в налаштуванні камер забезпечує високу деталізацію знімків і реалістичну передачу кольору. Корпус смартфона виготовлений із жорсткого алюмінієвого сплаву і витримує занурення у воду на глибину до трьох метрів (IP68). Апарат підтримує новітній стандарт Wi-Fi 7 і передачу звуку Hi-Res Wireless.

Ціна Xiaomi 15T Pro: від 29 663 грн (12/512 ГБ)

Vivo X300

Глобальна версія камерофона оснащена процесором Dimensity 9500 і значною батареєю на 6040 мАг. Компактний 6,31-дюймовий дисплей LTPO AMOLED демонструє рекордну пікову яскравість у 4500 ніт. Блок камер з оптикою Zeiss включає 200-Мп основний об'єктив, 50-Мп перископ з 3-кратним збільшенням і 50-Мп надширококутний сенсор. Підтримується швидка зарядка потужністю 90 Вт по кабелю і 40 Вт без дротів.

Vivo X300 Фото: gsmarena.com

Смартфон пропонує просунуті можливості мобільної фотографії з ексклюзивним покриттям антивідблиску лінз Zeiss T* і лазерним автофокусом. X300 вирізняється максимальним ступенем захисту від пилу та вологи за стандартами IP68/IP69, витримуючи струмені води під високим тиском. Завдяки новим технологіям батарей апарат зберігає тонкий профіль (8 мм) і невелику вагу. Виробник гарантує випуск п'яти великих оновлень для системи Android 16.

Ціна Vivo X300: від 39 962 грн (16/512 ГБ)

