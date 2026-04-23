Более доступные альтернативы iPhone 17 Pro Max: топ-5 моделей от надежных брендов (фото)

iPhone 17 Pro Max остается популярным флагманом, но его цена все еще начинается от 70 тысяч гривен. Есть хорошие аналоги из мира Android, предлагающие сопоставимый опыт эксплуатации за гораздо меньшие деньги.

Подборку премиальных телефонов с приятным соотношением цены и качества приводит Фокус. Вот лучшие аппараты, которые, несмотря на присутствие на рынке уже не первый месяц, остаются актуальными за счет отличных характеристик.

Google Pixel 9 Pro

Эта модель от Google получила компактный 6,3-дюймовый дисплей LTPO OLED с пиковой яркостью до 3000 нит. За производительность отвечает фирменный 4-нанометровый процессор Tensor G4 — уже не совсем топ, но достаточное приличное решение для большинства задач. В плане камер смартфон не разочарует: он оснащен главным 50-Мп модулем, 48-Мп перископом с 5-кратным оптическим зумом и 48-Мп сверхширокоугольным объективом. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, поддерживается проводная зарядка на 27 Вт и беспроводная до 21 Вт. Корпус защищен от воды по стандарту IP68.

Google Pixel 9 Pro Фото: The Guardian

Главное преимущество Pixel 9 Pro — "чистая" ОС Android 14 и длительная поддержка обновлениями системы (осталось еще примерно 5 лет). Камеры аппарата используют передовые алгоритмы обработки изображений, умные функции Best Take и Zoom Enhance, а также облачный апскейлинг видео до 8K. В целом это проверенная модель, которая будет исправно служить долгие годы.

Цена Google Pixel 9 Pro: от 36 999 грн (8/128 ГБ)

Samsung Galaxy S25 Ultra

Южнокорейский флагман 2025 года базируется на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite и комплектуется большим 6,9-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 3120х1440. Рамка смартфона выполнена из титана, а дисплей прикрыт антибликовым стеклом Gorilla Armor 2. Система камер включает 200-Мп основной сенсор, два телеобъектива (3x и 5x) и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Внутри установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Tech Advisor

Модель привлекает высокой производительностью и встроенным электронным стилусом S Pen. Смартфон предлагает еще 6 лет обновлений операционной системы и продвинутые ИИ-инструменты интерфейса One UI 8. Защита корпуса по стандарту IP68 дополнена поддержкой десктопного режима Samsung DeX. Это универсальный премиум для пользователей, ценящих максимальную функциональность и высокое качество съемки. Переплачивать за Galaxy S26 Ultra нет необходимости.

Цена Samsung Galaxy S25 Ultra: от 57 999 грн (12/256 ГБ)

Poco F8 Ultra

Смартфон построен на передовом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и располагает емким кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мАч. На лицевой панели находится 6,9-дюймовая матрица AMOLED с пиковой яркостью 3500 нит. Аппарат получил три 50-мегапиксельные камеры: основную, широкоугольную и перископическую с 5-кратным зумом. Зарядка устройства занимает 38 минут благодаря поддержке на 100 Вт, также доступна быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт.

Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Гаджет объединяет флагманскую мощность с выдающейся автономностью. Отдельного внимания заслуживает стереосистема формата 2.1 со встроенным сабвуфером, откалиброванная инженерами Bose — динамики выделяются объемностью звучания. F8 Ultra работает под управлением свежей ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Смартфон защищен от воды по стандарту IP68 и оснащен современным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Цена Poco F8 Ultra: от 38 999 грн (12/256 ГБ)

Xiaomi 15T Pro

Основой смартфона стал 3-нанометровый чип MediaTek Dimensity 9400+, работающий в связке с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Это околофлагманское решение и на сегодняшний день. Устройство предлагает 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 3200 нит. Фотовозможности представлены оптикой Leica: главным 50-Мп сенсором, 50-Мп телеобъективом с 5-кратным зумом и 12-Мп шириком. Батарея на 5500 мАч заряжается до 100% всего за 36 минут от проводного адаптера мощностью 90 Вт.

Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Модель выделяется исключительной плавностью в играх благодаря экрану 144 Гц. Участие компании Leica в настройке камер обеспечивает высокую детализацию снимков и реалистичную цветопередачу. Корпус смартфона изготовлен из жесткого алюминиевого сплава и выдерживает погружение в воду на глубину до трех метров (IP68). Аппарат поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7 и передачу звука Hi-Res Wireless.

Цена Xiaomi 15T Pro: от 29 663 грн (12/512 ГБ)

Vivo X300

Глобальная версия камерофона оснащена процессором Dimensity 9500 и внушительной батареей на 6040 мАч. Компактный 6,31-дюймовый дисплей LTPO AMOLED демонстрирует рекордную пиковую яркость в 4500 нит. Блок камер с оптикой Zeiss включает 200-Мп основной объектив, 50-Мп перископ с 3-кратным увеличением и 50-Мп сверхширокоугольный сенсор. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт по кабелю и 40 Вт без проводов.

Vivo X300 Фото: gsmarena.com

Смартфон предлагает продвинутые возможности мобильной фотографии с эксклюзивным антибликовым покрытием линз Zeiss T* и лазерным автофокусом. X300 отличается максимальной степенью защиты от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69, выдерживая струи воды под высоким давлением. Благодаря новым технологиям батарей аппарат сохраняет тонкий профиль (8 мм) и небольшой вес. Производитель гарантирует выпуск пяти крупных обновлений для системы Android 16.

Цена Vivo X300: от 39 962 грн (16/512 ГБ)

