Почти как iPhone: новый Honor 600 Pro получил аккумулятор на 7000 мАч и мощный процессор (фото)

Компания Honor вывела на глобальный рынок флагманский смартфон Honor 600 Pro. Модель выделяется емкой батареей, процессором Snapdragon 8 Elite и внешним видом, напоминающим дизайн iPhone 17 Pro.

Аппарат позиционируется как прямой конкурент моделям Xiaomi 17, Samsung Galaxy S26 и Vivo X300. О технических характеристиках, функциях генеративного искусственного интеллекта и стоимости новинки пишет Notebookcheck.

Дизайн, дисплей и прочность

Корпус смартфона получил плоские грани из матового металла. Аппарат сертифицирован организацией SGS и обладает максимальной защитой от воды и пыли сразу по трем стандартам: IP68, IP69 и IP69K. Устройство выдерживает воздействие струй горячей воды под высоким давлением.

На лицевой панели установлен 6,75-дюймовый плоский экран AMOLED с разрешением 2728x1264 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, а заявленная пиковая яркость достигает 8000 нит. Cканер отпечатков пальцев встроен под экран. На корпусе расположена настраиваемая физическая кнопка для быстрого вызова ИИ-функций.

Honor 600 Pro в оранжевом цвете Фото: Honor

Производительность

Вычислительной базой смартфона стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ, а емкость встроенного накопителя — 1 ТБ. Аппарат поставляется с операционной системой Android 16 и пользовательским интерфейсом MagicOS 10. Производитель гарантирует выпуск крупных обновлений системы (вплоть до Android 22) и патчей безопасности в течение шести лет.

Емкость батареи зависит от региона продаж. Азиатская версия смартфона оснащена аккумулятором на 7000 мАч. В страны Европы аппарат поставляется с батареей на 6400 мАч. Обе модификации поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную проводную передачу энергии на 27 Вт.

Камеры и ИИ-генерация видео

Основной блок камер включает три сенсора. Главный объектив получил разрешение 200 Мп и систему оптической стабилизации (OIS). За масштабирование отвечает 50-Мп перископический телеобъектив с OIS, обеспечивающий 3,5-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум. Третий 12-Мп модуль выполняет функции сверхширокоугольной и макро-камеры. Разрешение фронтального сенсора составляет 50 Мп.

Ключевой программной опцией стала функция AI image-to-video 2.0. Инструмент позволяет загрузить до трех фотографий и добавить текстовое описание для локальной генерации видеоряда длительностью от 3 до 8 секунд.

Honor 600 Pro Фото: Honor

Модификации и цены

Смартфон выпускается в трех цветах: золотисто-белом, оранжевом и черном. Глобальные продажи стартовали на рынке Малайзии.

Стоимость конфигураций составляет:

12 ГБ / 256 ГБ — 784 доллара;

12 ГБ / 512 ГБ — 834 доллара.

