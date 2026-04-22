Камерофон Oppo Find X9 Ultra получил две 200-Мп камеры и 10-кратный оптический зум (фото)

Компания Oppo презентовала смартфон Find X9 Ultra с топовыми камерами и емким аккумулятором. Система из четырех объективов Hasselblad дополнена передовым железом.

Производитель пообещал выпустить смартфон на мировом рынке, включая страны Европы. О технических характеристиках, европейских и китайских ценах новинки пишет GSMArena.

Главной особенностью аппарата стала оптика. Основная камера получила 200-мегапиксельный датчик Sony LYT-901 размером 1/1,12 дюйма с диафрагмой f/1.5 и оптической стабилизацией. За приближение отвечают два перископических модуля. Первый — это 200-Мп сенсор OmniVision с трехкратным оптическим зумом. Второй — 50-Мп объектив Samsung с 10-кратным оптическим увеличением, системой стабилизации со сдвигом матрицы и призматической конструкцией для обеспечения 20-кратного гибридного зума без потери качества.

Набор дополняют сверхширокоугольный 50-Мп объектив Sony LYT-600 с автофокусом и 3,2-Мп камера истинного цвета. Во фронтальный вырез встроен 50-Мп сенсор Samsung. Смартфон снимает видео в форматах 8K при 30 кадрах и 4K при 120 кадрах в секунду. Программное обеспечение Hasselblad Master Mode обрабатывает кадры классическими конвейерными алгоритмами без применения генеративного искусственного интеллекта. Заявлена поддержка 16-битной глубины цвета, а также сохранение снимков в форматах 50MP JPEG MAX и RAW MAX.

Oppo Find X9 Ultra c фирменным аксессуаром Фото: Oppo

Дисплей и производительность

Аппарат оснащен 6,82-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 3168x1440 пикселей. Матрица поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Гц и пиковую яркость 3600 нит. Дисплей работает с форматами Dolby Vision и HDR Vivid, а от царапин его защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

Под экраном находится трехмерный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Корпус телефона надежно защищен от попадания пыли и воды под высоким давлением по трем стандартам: IP66, IP68 и IP69. Вес устройства составляет 236 граммов при толщине 9,1 мм.

Вычислительной основой Find X9 Ultra стал передовой чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Аппарат комплектуется быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5X объемом до 16 ГБ. Максимальная емкость встроенного накопителя UFS 4.1 составляет 1 ТБ. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7050 мАч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Набор интерфейсов включает модули Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS и поддержку двух SIM-карт.

Цвета Oppo Find X9 Ultra Фото: Oppo

Модификации и цены

На европейском рынке Oppo Find X9 Ultra доступен в черном (Tundra Umber) и оранжевом (Canyon Orange) цветах. Для рынка Китая также предусмотрен эксклюзивный белый цвет (Polar Glacier White).

В Европе стоимость стартует от 1699 евро (около 1999 долларов) за версию 12/512 ГБ. Первые покупатели в Германии получают в подарок магнитный чехол и планшет Oppo Pad 5, а в Нидерландах — зарядный блок на 100 Вт и планшет Oppo Pad SE.

Цены Oppo Find X9 Ultra в Китае:

12 ГБ / 256 ГБ — 7 499 юаней (около $1 099);

12 ГБ / 512 ГБ — 7 999 юаней (около $1 175);

16 ГБ / 512 ГБ — 8 499 юаней (около $1 245);

16 ГБ / 1 ТБ — 9 299 юаней (около $1 365);

Hasselblad Master Edition (с телеконвертером 300 мм) — 9 499 юаней (около $1 395).

