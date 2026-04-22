Камерофон Oppo Find X9 Ultra отримав дві 200-Мп камери і 10-кратний оптичний зум (фото)

Компанія Oppo презентувала смартфон Find X9 Ultra з топовими камерами і ємним акумулятором. Система з чотирьох об'єктивів Hasselblad доповнена передовим залізом.

Виробник пообіцяв випустити смартфон на світовому ринку, включно з країнами Європи. Про технічні характеристики, європейські та китайські ціни новинки пише GSMArena.

Головною особливістю апарата стала оптика. Основна камера отримала 200-мегапіксельний датчик Sony LYT-901 розміром 1/1,12 дюйма з діафрагмою f/1.5 і оптичною стабілізацією. За наближення відповідають два перископічні модулі. Перший — це 200-Мп сенсор OmniVision з триразовим оптичним зумом. Другий — 50-Мп об'єктив Samsung з 10-кратним оптичним збільшенням, системою стабілізації зі зсувом матриці і призматичною конструкцією для забезпечення 20-кратного гібридного зуму без втрати якості.

Набір доповнюють надширококутний 50-Мп об'єктив Sony LYT-600 з автофокусом і 3,2-Мп камера справжнього кольору. У фронтальний виріз вбудований 50-Мп сенсор Samsung. Смартфон знімає відео у форматах 8K за 30 кадрів і 4K за 120 кадрів на секунду. Програмне забезпечення Hasselblad Master Mode обробляє кадри класичними конвеєрними алгоритмами без застосування генеративного штучного інтелекту. Заявлена підтримка 16-бітної глибини кольору, а також збереження знімків у форматах 50MP JPEG MAX і RAW MAX.

Oppo Find X9 Ultra з фірмовим аксесуаром Oppo Find X9 Ultra Фото: Oppo

Дисплей і продуктивність

Апарат оснащений 6,82-дюймовим екраном LTPO AMOLED з роздільною здатністю 3168x1440 пікселів. Матриця підтримує адаптивну частоту оновлення до 144 Гц і пікову яскравість 3600 ніт. Дисплей працює з форматами Dolby Vision і HDR Vivid, а від подряпин його захищає скло Gorilla Glass Victus 2.

Під екраном знаходиться тривимірний ультразвуковий сканер відбитків пальців. Корпус телефону надійно захищений від потрапляння пилу та води під високим тиском за трьома стандартами: IP66, IP68 та IP69. Вага пристрою становить 236 грамів при товщині 9,1 мм.

Обчислювальною основою Find X9 Ultra став передовий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Апарат комплектується швидкою оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ. Максимальна ємність вбудованого накопичувача UFS 4.1 становить 1 ТБ. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 16 з фірмовою оболонкою ColorOS 16.

За автономність відповідає кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7050 мАг. Заявлена підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової на 50 Вт. Набір інтерфейсів включає модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS і підтримку двох SIM-карт.

Кольори Oppo Find X9 Ultra Фото: Oppo

Модифікації та ціни

На європейському ринку Oppo Find X9 Ultra доступний у чорному (Tundra Umber) і помаранчевому (Canyon Orange) кольорах. Для ринку Китаю також передбачений ексклюзивний білий колір (Polar Glacier White).

У Європі вартість стартує від 1699 євро (близько 1999 доларів) за версію 12/512 ГБ. Перші покупці в Німеччині отримують у подарунок магнітний чохол і планшет Oppo Pad 5, а в Нідерландах — зарядний блок на 100 Вт і планшет Oppo Pad SE.

Ціни Oppo Find X9 Ultra у Китаї:

12 ГБ / 256 ГБ — 7 499 юанів (близько $1 099);

12 ГБ / 512 ГБ — 7 999 юанів (близько $1 175);

16 ГБ / 512 ГБ — 8 499 юанів (близько $1 245);

16 ГБ / 1 ТБ — 9 299 юанів (близько $1 365);

Hasselblad Master Edition (з телеконвертером 300 мм) — 9 499 юанів (близько $1 395).

