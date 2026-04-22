Майже як iPhone: новий Honor 600 Pro отримав акумулятор на 7000 мАг і потужний процесор (фото)

Компанія Honor вивела на глобальний ринок флагманський смартфон Honor 600 Pro. Модель виділяється ємною батареєю, процесором Snapdragon 8 Elite і зовнішнім виглядом, що нагадує дизайн iPhone 17 Pro.

Апарат позиціонується як прямий конкурент моделям Xiaomi 17, Samsung Galaxy S26 і Vivo X300. Про технічні характеристики, функції генеративного штучного інтелекту та вартість новинки пише Notebookcheck.

Дизайн, дисплей і міцність

Корпус смартфона отримав плоскі грані з матового металу. Апарат сертифікований організацією SGS і володіє максимальним захистом від води і пилу відразу за трьома стандартами: IP68, IP69 і IP69K. Пристрій витримує вплив струменів гарячої води під високим тиском.

На лицьовій панелі встановлено 6,75-дюймовий плоский екран AMOLED з роздільною здатністю 2728x1264 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, а заявлена пікова яскравість досягає 8000 ніт. Сканер відбитків пальців вбудований під екран. На корпусі розташована настроювана фізична кнопка для швидкого виклику ШІ-функцій.

Honor 600 Pro в помаранчевому кольорі Фото: Honor

Продуктивність

Обчислювальною базою смартфона став топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Об'єм оперативної пам'яті досягає 16 ГБ, а ємність вбудованого накопичувача — 1 ТБ. Апарат поставляється з операційною системою Android 16 і призначеним для користувача інтерфейсом MagicOS 10. Виробник гарантує випуск великих оновлень системи (аж до Android 22) і патчів безпеки протягом шести років.

Ємність батареї залежить від регіону продажів. Азіатська версія смартфона оснащена акумулятором на 7000 мАг. У країни Європи апарат поставляється з батареєю на 6400 мАг. Обидві модифікації підтримують швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт, бездротову на 50 Вт і реверсивну дротову передачу енергії на 27 Вт.

Камери та ШІ-генерація відео

Основний блок камер включає три сенсори. Головний об'єктив отримав роздільну здатність 200 Мп і систему оптичної стабілізації (OIS). За масштабування відповідає 50-Мп перископічний телеоб'єктив з OIS, що забезпечує 3,5-кратний оптичний і 120-кратний цифровий зум. Третій 12-Мп модуль виконує функції надширококутної та макро-камери. Роздільна здатність фронтального сенсора становить 50 Мп.

Ключовою програмною опцією стала функція AI image-to-video 2.0. Інструмент дає змогу завантажити до трьох фотографій і додати текстовий опис для локальної генерації відеоряду тривалістю від 3 до 8 секунд.

Honor 600 Pro Фото: Honor

Модифікації та ціни

Смартфон випускається в трьох кольорах: золотисто-білому, помаранчевому і чорному. Глобальні продажі стартували на ринку Малайзії.

Вартість конфігурацій становить:

12 ГБ / 256 ГБ — 784 долари;

12 ГБ / 512 ГБ — 834 долари.

