Какой флагман Samsung купить в 2026 году: Galaxy S26 Ultra против Galaxy S26 Plus (фото)

Покупка топового смартфона Samsung в 2026 году ставит перед выбором между топовым Galaxy S26 Ultra и более доступным Galaxy S26+. Разница в цене между базовыми версиями смартфонов составляет 10 тысяч гривен.

Оба аппарата предлагают схожий опыт эксплуатации, но старшая модель имеет ряд эксклюзивных опций. О результатах тестирования и целесообразности переплаты пишет GSMArena.

Дизайн и дисплеи

Телефоны выполнены в едином стиле. Рамки изготовлены из алюминия Armor 2, корпуса защищены от воды по стандарту IP68. Galaxy S26+ тоньше и легче (190 граммов против 214). Компактные габариты делают его слегка удобнее для повседневного использования. Старшая модель получила 6,9-дюймовый экран под стеклом Gorilla Glass Armor 2. Младшая версия оснащена 6,7-дюймовой матрицей со стеклом Victus 2.

Оба дисплея — это яркие LTPO OLED-панели с частотой обновления 120 Гц. Ultra выделяется наличием антибликового покрытия и функции Privacy Display. Она ограничивает углы обзора и скрывает информацию на экране от посторонних глаз в общественных местах. Сравнить внешний вид телефонов с разных ракурсов удобно с помощью 3D-моделей от экспертов.

Процессоры и производительность

Глобальная версия Galaxy S26+ работает на базе чипа Exynos 2600. Версия Ultra во всех регионах оснащается процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. В синтетических бенчмарках Snapdragon демонстрирует небольшое преимущество — для предельного быстродействия в играх Ultra подходит лучше. Однако Exynos 2600 отличается лучшей стабильностью. Он меньше подвержен троттлингу и не снижает частоты при длительных сессиях. Базовый объем памяти у обоих аппаратов составляет 12/256 ГБ. А вот модификация с накопителем на 1 ТБ доступна только для Ultra.

Камеры и возможности зума

Набор объективов — главное техническое отличие устройств. До трехкратного приближения телефоны снимают практически одинаково. Разница становится очевидной на дальних дистанциях. Galaxy S26 Ultra оснащен дополнительным перископическим объективом с 5-кратным оптическим зумом. Он выдает детализированные снимки при 5- и 10-кратном увеличении. Также Ultra поддерживает запись видео в профессиональном кодеке APV без потери качества и съемку 4K при 120 кадрах в секунду. В базовых сценариях и при ночной съемке на основную камеру разница между смартфонами минимальна.

Батарея, зарядка и звук

Аккумуляторы на 4900 мАч в S26+ и 5000 мАч в S26 Ultra показывают идентичную автономность. Заряда хватает на 16 часов непрерывной работы экрана. Старшая модель заряжается заметно быстрее благодаря поддержке мощности 60 Вт. Полный цикл занимает 43 минуты против 61 минуты у S26+ (поддерживает 45 Вт). Версия Ultra также выигрывает в качестве звука. Ее стереодинамики выдают глубокий и насыщенный бас. Важным бонусом остается встроенный электронный стилус S Pen — эксклюзив Ultra-модели.

Вердикт: стоит ли переплачивать?

Galaxy S26+ — более рациональный выбор для большинства покупателей. Он дешевле, легче, меньше греется и делает отличные фото в повседневных ситуациях.

Переплата в 10 000 гривен за Galaxy S26 Ultra оправдана, если вам критически важны конкретные функции: стилус S Pen, приватный экран без бликов, качественный зум x5 и x10, ускоренная зарядка и запись видео в профессиональном формате APV.

Цены в Украине:

Samsung Galaxy S26+ — от 54 999 грн (12/256 ГБ);

Samsung Galaxy S26 Ultra — от 64 999 грн (12/256 ГБ).

