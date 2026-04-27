Проверенный и недорогой смартфон: какая модель Samsung популярна в Украине (фото)

Прошлогодний смартфон Samsung Galaxy A36 все еще предлагает приличные характеристики, однако стоит значительно дешевле недавно выпущенного Galaxy A37.

Galaxy A36 сегодня является одним из самых популярных недорогих смартфонов в Украине. Фокус собрал характеристики устройства, результаты тестирования от GSMArena, а также отзывы украинцев.

Характеристики Samsung Galaxy A36

Galaxy A36 получил 6,70-дюймовый Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц пиковой яркостью 1900 нит и разрешением 1080x2340. Корпус покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ как на передней, так и на задней панели, а также имеет защиту от пыли и воды IP67.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 и доступен в двух конфигурациях памяти — 128 ГБ/6 ГБ и 256 ГБ/8 ГБ. Samsung обещает обновление ОС Android и системы безопасности для данной модели вплоть до 2031 года.

Что касается камеры, Galaxy A36 имеет три сенсора на задней панели: 50-мегапиксельный основной с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельную макрокамеру. Спереди есть 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Среди других характеристик — аккумулятор емкостью 5000 мАч, оптический считыватель отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики, Wi-Fi 6, NFC, виртуальное зондирование приближения, 5G, а также поддержка функции Circle to Search от Google.

Galaxy A36 против Galaxy A37

Хотя Galaxy A36 стоит более чем на 4000 грн дешевле Galaxy A37, эти два смартфона во многом похожи. Ключевое различие между ними заключается в чипсете. Galaxy A37 перешел на более новый чипсет Exynos 1480, тогда как Galaxy A36 использует Snapdragon 6 Gen 3.

Судя по результатам тестов на AnTuTu 10, процессор Exynos 1480 примерно на 14% превосходит Snapdragon 6 Gen 3 (613 492 против 697795 баллов). В тестах на GeekBench смартфоны Galaxy A36 и A37 набрали 2917 и 3345 баллов соответственно, а на 3DMark — 912 и 1035 баллов.

Что касается других характеристик, Samsung сохранила почти идентичный дизайн и параметры дисплея. Хотя Galaxy A37 имеет немного более высокую пиковую яркость, это заметно только под прямыми солнечными лучами. Более новая модель также получила улучшенный уровень водонепроницаемости IP68.

Настройки камеры на бумаге тоже остались почти неизменными, однако лучший чип может давать Galaxy A37 преимущество в обработке изображений в условиях низкой освещенности. Кроме того, оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией сверхбыстрой зарядки 45 Вт.

Отзывы покупателей в Украине

Хотя Samsung Galaxy A36 вышел более года назад, он пользуется большой популярностью среди украинцев. Пользователи отмечают быструю зарядку, приличное время работы от аккумулятора, яркий экран, хороший звук и неплохую камеру, как для бюджетного телефона. Среди недостатков вспоминают нагрев при длительном использовании и наличие только одного порта для всего.

Цена Samsung Galaxy A36 в Украине — 14 099 грн.

