Сильный конкурент для iPhone 17 Pro Max: назван смартфон Android с лучшей камерой

Компания Oppo анонсировала новый флагманский смартфон Find X9 Ultra, который превосходит Apple iPhone 17 Pro Max по некоторым параметрам.

Хотя Oppo Find X9 Ultra и Apple iPhone 17 Pro Max находятся примерно в одной ценовой категории, они предлагают несколько разные возможности. Характеристики флагманов сравнили эксперты портала Trusted Reviews.

Производительность

Oppo Find X9 Ultra работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как iPhone 17 Pro Max оснащен собственным чипом Apple A19 Pro.

Oppo Find X9 Ultra и iPhone 17 Pro Max Фото: trustedreviews.com

По словам экспертов, оба смартфона предлагают блестящую производительность. В ходе тестирования они были плавными и быстрыми, а также хорошо справлялись с требовательными играми.

Камеры

Одним из преимуществ Oppo Find X9 Ultra является система камер Hasselblad Master Camera System, состоящая из пяти задних объективов. Этот смартфон может похвастаться самым большим сенсором камеры на рынке, а также поддержкой дополнительного 300-миллиметрового телеконвертера Explorer.

В целом эксперты высоко оценили возможности камеры Find X9 Ultra, отметив, что он "легко бросает вызов Apple" в борьбе за звание лучшего камерофона. Благодаря двум 200-мегапиксельным камерам Hasselblad флагман Oppo даже может снимать видео в формате 4K120 кадров/с.

В свою очередь iPhone 17 Pro Max оснащен системой из трех задних объективов. Этот смартфон хорошо справляется с большинством условий освещения, обеспечивая блестящую детализацию. Однако, по мнению авторов обзора, он несколько уступает своему конкуренту.

Зарядка

iPhone 17 Pro Max поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и MagSafe мощностью 25 Вт. Зато Find X9 Ultra предлагает более быструю проводную зарядку, но только в сочетании с совместимым зарядным устройством.

Find X9 Ultra обещает впечатляющую скорость проводной зарядки SuperVOOC — 100 Вт и AirVOOC — 50 Вт. Для достижения таких скоростей необходимо отдельно приобрести соответствующие адаптеры.

Защита

iPhone 17 Pro Max Фото: zdnet.com

Find X9 Ultra имеет рейтинг защиты от пыли и воды IP68, как и iPhone 17 Pro Max. Смартфон Oppo также получил сертификацию IP66 и IP69, что указывает на способность выдерживать струи воды под высоким давлением и высокой температурой.

Флагман Apple тоже предлагает более чем достаточную защиту для ежедневного использования, хотя и без IP66 и IP69.

Дисплей

iPhone 17 Pro Max получил 6,9-дюймовый дисплей, оснащенный технологией ProMotion от Apple. Он имеет частоту обновления 1-120 Гц с поддержкой LTPO, что обеспечивает плавность анимации, прокрутки и игр.

Find X9 Ultra имеет чуть меньший 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей QHD+ с частотой обновления до 144 Гц. По мнению экспертов, оба экрана выглядят превосходно.

Вердикт

В издании пришли к выводу, что выбор между Oppo Find X9 Ultra и iPhone 17 Pro Max сводится главным образом к двум факторам: личные предпочтения относительно операционной системы (Android или iOS) и возможности камеры. Тем, кто ищет универсальный камерофон, эксперты советуют внимательнее присмотреться к флагману Oppo.

