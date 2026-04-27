Сильний конкурент для iPhone 17 Pro Max: названо смартфон Android з кращою камерою

Компанія Oppo анонсувала новий флагманський смартфон Find X9 Ultra, який перевершує Apple iPhone 17 Pro Max за деякими параметрами.

Хоча Oppo Find X9 Ultra та Apple iPhone 17 Pro Max знаходяться приблизно в одній ціновій категорії, вони пропонують дещо різні можливості. Характеристики флагманів порівняли експерти порталу Trusted Reviews.

Продуктивність

Oppo Find X9 Ultra працює на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як iPhone 17 Pro Max оснащений власним чипом Apple A19 Pro.

За словами експертів, обидва смартфони пропонують блискучу продуктивність. В ході тестування вони були плавними та швидкими, а також добре справлялися з вимогливими іграми.

Камери

Однією з переваг Oppo Find X9 Ultra є система камер Hasselblad Master Camera System, що складається з п'яти задніх об'єктивів. Цей смартфон може похвалитися найбільшим сенсором камери на ринку, а також підтримкою додаткового 300-міліметрового телеконвертера Explorer.

Загалом експерти високо оцінили можливості камери Find X9 Ultra, зазначивши, що він "легко кидає виклик Apple" у боротьбі за звання найкращого камерофона. Завдяки двом 200-мегапіксельним камерам Hasselblad флагман Oppo навіть може знімати відео у форматі 4K120 кадрів/с.

Своєю чергою iPhone 17 Pro Max оснащений системою з трьох задніх об’єктивів. Цей смартфон добре справляється з більшістю умов освітлення, забезпечуючи блискучу деталізацію. Однак, на думку авторів огляду, він дещо поступається своєму конкуренту.

Зарядка

iPhone 17 Pro Max підтримує дротову зарядку потужністю 40 Вт та MagSafe потужністю 25 Вт. Натомість Find X9 Ultra пропонує швидшу дротову зарядку, але лише у поєднанні із сумісним зарядним пристроєм.

Find X9 Ultra обіцяє вражаючу швидкість дротової зарядки SuperVOOC — 100 Вт та AirVOOC — 50 Вт. Для досягнення таких швидкостей необхідно окремо придбати відповідні адаптери.

Захист

Find X9 Ultra має рейтинг захисту від пилу та води IP68, як і iPhone 17 Pro Max. Смартфон Oppo також отримав сертифікацію IP66 та IP69, що вказує на здатність витримувати струмені води під високим тиском і високою температурою.

Флагман Apple теж пропонує більш ніж достатній захист для щоденного використання, хоча й без IP66 та IP69.

Дисплей

iPhone 17 Pro Max отримав 6,9-дюймовий дисплей, оснащений технологією ProMotion від Apple. Він має частоту оновлення 1-120 Гц з підтримкою LTPO, що забезпечує плавність анімації, прокручування та ігор.

Find X9 Ultra має трохи менший 6,82-дюймовий AMOLED-дисплей QHD+ з частотою оновлення до 144 Гц. На думку експертів, обидва екрани виглядають чудово.

Вердикт

У виданні дійшли висновку, що вибір між Oppo Find X9 Ultra та iPhone 17 Pro Max зводиться головним чином до двох факторів: особисті уподобання щодо операційної системи (Android або iOS) та можливості камери. Тим, хто шукає універсальний камерофон, експерти радять уважніше придивитися до флагмана Oppo.

