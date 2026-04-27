Дешевша альтернатива флагману: новий смартфон Xiaomi пройшов тест на продуктивність

Компанія Xiaomi готується випустити новий субфлагманський смартфон Xiaomi 17T, який порадує доступнішою ціною, ніж Xiaomi 17.

Xiaomi 17T вже з'явився на платформі бенчмаркінгу Geekbench з номером моделі 2602DPT53G, що дає уявлення про його продуктивність.

У тестах штучного інтелекту Geekbench пристрій набрав 1017 балів у тесті одинарної точності, 1329 балів у тесті половинної точності та отримав квантований бал 1124 бали.

Судячи з оприлюднених даних, смартфон працює на чипсеті MediaTek Dimensity 8500 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Також відомо, що пристрій вийде під управлінням Android 16 з фірмовою оболонкою HyperOS 3.

Інші характеристики Xiaomi 17T

Як зазначає GSMArena, наразі про майбутній Xiaomi 17T відомо небагато. Чутки вказують на те, що смартфон отримає акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 67 Вт. Водночас апаратне забезпечення камери може залишитись на рівні його попередника Xiaomi 15T.

Очікується, що смартфон Xiaomi 17T буде офіційно представлений у травні 2026 року.

