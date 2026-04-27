Более дешевая альтернатива флагману: новый смартфон Xiaomi прошел тест на производительность

Компания Xiaomi готовится выпустить новый субфлагманский смартфон Xiaomi 17T, который порадует более доступной ценой, чем Xiaomi 17.

Xiaomi 17T уже появился на платформе бенчмаркинга Geekbench с номером модели 2602DPT53G, что дает представление о его производительности.

В тестах искусственного интеллекта Geekbench устройство набрало 1017 баллов в тесте одинарной точности, 1329 баллов в тесте половинной точности и получило квантованный балл 1124 балла.

Судя по обнародованным данным, смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 8500 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Также известно, что устройство выйдет под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.

Другие характеристики Xiaomi 17T

Как отмечает GSMArena, на данный момент о будущем Xiaomi 17T известно немного. Слухи указывают на то, что смартфон получит аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. В то же время аппаратное обеспечение камеры может остаться на уровне его предшественника Xiaomi 15T.

Ожидается, что смартфон Xiaomi 17T будет официально представлен в мае 2026 года.

