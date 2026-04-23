Дешевый смартфон с емким аккумулятором на 7000 мАч: рассекречена новая модель OnePlus

Компания OnePlus вскоре выпустит новый смартфон Nord CE6 Lite, который станет еще более дешевой версией бюджетного Nord CE6.

Несмотря на доступную цену, OnePlus Nord CE6 Lite получит аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом пишет PhoneArena.

Кроме мощной батареи, Nord CE6 Lite будет предлагать процессор MediaTek Dimensity 7400 Apex и дисплей с частотой обновления 144 Гц. Пока это все подтвержденные детали об этом смартфоне.

В свою очередь бюджетный Nord CE6 получил аккумулятор на 8000 мАч, процессор Qualcomm Snapdragon 7s четвертого поколения, AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и технологией частоты обновления 144 Гц, поддержку обратной зарядки 27 Вт, а также степени защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Для сравнения, базовая модель OnePlus Nord 6 оснащена аккумулятором емкостью 9000 мАч и однокристальным процессором Snapdragon 8s Gen 4.

Что касается цен, прошлогодний Nord CE5 стоил от 267 долларов, поэтому Nord CE6 может иметь аналогичную стартовую стоимость. Nord CE6 Lite, очевидно, будет еще дешевле.

