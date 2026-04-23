Смартфон среднего класса с АКБ на 10 200 мАч: новинка Vivo превзошла флагманы (фото)

Компания Vivo официально анонсировала новый среднебюджетный смартфон Y600 Pro, оснащенный мощным аккумулятором, устойчивым к низким температурам.

Запуск смартфона Vivo Y600 Pro ожидается 27 апреля. Тизерные изображения нового устройства Vivo опубликовала в своем блоге на Weibo.

Судя по фото, Vivo Y600 Pro выйдет в белом, голубом и фиолетовом цветах. Его большой круглый модуль камеры содержит два объектива. Также можно заметить надпись, которая гласит, что основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором.

Цвета Vivo Y600 Pro Фото: Vivo

Однако основным преимуществом Vivo Y600 Pro стал аккумулятор емкостью 10 200 мАч. Этот смартфон среднего класса даже превосходит флагманскую модель Vivo X300 Ultra, оснащенную батареей на 6600 мАч.

Vivo отмечает, что Y600 Pro получит самый большой аккумулятор в истории компании. Новая батарея обеспечивает до 24 часов автономной работы в шести сценариях легкой нагрузки и более 12 часов в трех сценариях высокой нагрузки.

Также сообщается, что аккумулятор Vivo Y600 Pro чрезвычайно устойчив к холоду и жаре. Его полутвердотельная технология второго поколения обеспечивает стабильное время работы при даже при -60℃.

Кроме того, Vivo Y600 Pro получил первый в отрасли "Сертификат энергосбережения 1-го уровня" от Китайского центра сертификации качества, со временем работы в режиме ожидания до 16,7 дней. В общем Vivo обещает 6 лет стабильной работы батареи.

Vivo Y600 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. По данным разработчиков, смартфон может полностью зарядиться менее чем за 80 минут.

