Смартфон середнього класу з АКБ на 10 200 мАг: новинка Vivo перевершила флагмани (фото)

Компанія Vivo офіційно анонсувала новий середньобюджетний смартфон Y600 Pro, оснащений потужним акумулятором, стійким до низьких температур.

Запуск смартфона Vivo Y600 Pro очікується 27 квітня. Тизерні зображення нового пристрою Vivo опублікувала у своєму блозі на Weibo.

Судячи з фото, Vivo Y600 Pro вийде у білому, блакитному та фіолетовому кольорах. Його великий круглий модуль камери містить два об'єктиви. Також можна помітити надпис, який свідчить, що основна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором.

Кольори Vivo Y600 Pro Фото: Vivo

Однак основною перевагою Vivo Y600 Pro став акумулятор ємністю 10 200 мАг. Цей смартфон середнього класу навіть перевершує флагманську модель Vivo X300 Ultra, оснащену батареєю на 6600 мАг.

Vivo наголошує, що Y600 Pro отримає найбільший акумулятор в історії компанії. Нова батарея забезпечує до 24 години автономної роботи в шести сценаріях легкого навантаження та понад 12 годин у трьох сценаріях високого навантаження.

Також повідомляється, що акумулятор Vivo Y600 Pro надзвичайно стійкий до холоду та спеки. Його напівтвердотільна технологія другого покоління забезпечує стабільний час роботи при навіть при -60℃.

Окрім того, Vivo Y600 Pro отримав перший у галузі "Сертифікат енергозбереження 1-го рівня" від Китайського центру сертифікації якості, з часом роботи в режимі очікування до 16,7 днів. Загалом Vivo обіцяє 6 років стабільної роботи батареї.

Vivo Y600 Pro підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. За даними розробників, смартфон може повністю зарядитись менш ніж за 80 хвилин.

