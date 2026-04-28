Дорожчий — не означає кращий: бюджетний смартфон обійшов флагманів у кількох аспектах (фото)

Смартфон Google Pixel 10a позиціонується як бюджетна версія Pixel 10, однак він перевершує дорожчу модель за низкою параметрів.

Хоча Pixel 10a поступається базовому флагману Pixel 10 за продуктивністю та деякими іншими характеристиками, є чотири моменти, у яких він лідирує. На це вказав експерт порталу Android Authority Брейді Снайдер.

Дизайн Pixel 10a

На думку експерта, матове покриття Pixel 10a виглядає краще, ніж глянцеве скляне покриття звичайного Pixel 10. Попри пластиковий корпус, цей бюджетний смартфон більше схожий преміальні моделі Pixel 10 Pro або Pixel 10 Pro XL, ніж базовий Pixel 10.

Снайдер зазначив, що Pixel 10a дуже зручно лежить в руці, а повністю пласка задня панель робить смартфон візуально тоншим. На відміну від звичайного Pixel 10, модель 10a не має овального виступу камери, тож заявлена товщина 9 мм справді відповідає дійсності.

Вага Pixel 10a

Обидва смартфони мають 6,3-дюймові екрани, однак Pixel 10a важить 183 грами, тоді як вага Pixel 10 складає 204 грами. За словами Снайдера, під час тестування ця різниця справді була відчутна.

Варто зазначити, що більша вага Pixel 10 зумовлена наявністю магнітів Pixelsnap та телеоб'єктива. Водночас експерт виразив сумніви щодо того, чи виправдовують ці переваги додаткову вагу та великий виступ камери.

Акумулятор Pixel 10a

Pixel 10a отримав батарею ємністю 5100 мАг, яка забезпечує тривалий час автономної роботи. Снайдер розповів, що телефон витримав 6 годин екранного часу, втративши лише половину заряду.

Недорогий, але надійний смартфон: розкрито новинку з великою батареєю та захистом IP69 (фото)

Натомість базовий Pixel 10 має акумулятор ємністю 4970 мАг. Хоча різниця здається невеликою, нижчий показник пікової яскравості та менш потужний процесор Tensor G4 роблять дешевшу модель значно витривалішою.

Обидва пристрої підтримують швидку зарядку потужністю 30 Вт. Тестування підтвердило, що для повної зарядки обох телефонів від 0% до 100% потрібно близько 84 хвилин. Бездротова зарядка Pixel 10a дещо повільніша, ніж у Pixel 10, однак експерт вважає більшу ємність та довший час роботи від акумулятора більш значущими параметрами.

Слот для SIM-картки Pixel 10a

Більшість моделей серії Pixel 10, особливо в США, не мають фізичного слота для SIM-картки. Натомість бюджетний Pixel 10a має цю опцію.

Снайдер зазначив, що віддає перевагу фізичним SIM-картам, оскільки вони прості, надійні, легко замінюються та не залежать від непотрібних серверів операторів чи процесів активації.

Ціна Pixel 10a в Україні — від 23 999 до 27 499 грн, залежно від конфігурації пам’яті.

Нагадаємо, торішній Samsung Galaxy A36 все ще пропонує пристойні характеристики, однак коштує значно дешевше за Galaxy A37.

Фокус також повідомляв, що недорогий смартфон Motorola Moto G67 5G отримав топовий AMOLED-дисплей.