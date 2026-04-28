Дороже — не значит лучше: бюджетный смартфон обошел флагманов в нескольких аспектах (фото)

Смартфон Google Pixel 10a позиционируется как бюджетная версия Pixel 10, однако он превосходит более дорогую модель по ряду параметров.

Хотя Pixel 10a уступает базовому флагману Pixel 10 по производительности и некоторым другим характеристикам, есть четыре момента, в которых он лидирует. На это указал эксперт портала Android Authority Брейди Снайдер.

Дизайн Pixel 10a

По мнению эксперта, матовое покрытие Pixel 10a выглядит лучше, чем глянцевое стеклянное покрытие обычного Pixel 10. Несмотря на пластиковый корпус, этот бюджетный смартфон больше похож на премиальные модели Pixel 10 Pro или Pixel 10 Pro XL, чем базовый Pixel 10.

Снайдер отметил, что Pixel 10a очень удобно лежит в руке, а полностью плоская задняя панель делает смартфон визуально тоньше. В отличие от обычного Pixel 10, модель 10a не имеет овального выступа камеры, поэтому заявленная толщина 9 мм действительно соответствует действительности.

Вес Pixel 10а

Оба смартфона имеют 6,3-дюймовые экраны, однако Pixel 10a весит 183 грамма, тогда как вес Pixel 10 составляет 204 грамма. По словам Снайдера, во время тестирования эта разница действительно была ощутима.

Стоит отметить, что больший вес Pixel 10 обусловлен наличием магнитов Pixelsnap и телеобъектива. В то же время эксперт выразил сомнения относительно того, оправдывают ли эти преимущества дополнительный вес и большой выступ камеры.

Аккумулятор Pixel 10a

Pixel 10a получил батарею емкостью 5100 мАч, которая обеспечивает длительное время автономной работы. Снайдер рассказал, что телефон выдержал 6 часов экранного времени, потеряв лишь половину заряда.

Зато базовый Pixel 10 имеет аккумулятор емкостью 4970 мАч. Хотя разница кажется небольшой, низкий показатель пиковой яркости и менее мощный процессор Tensor G4 делают дешевую модель значительно выносливее.

Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 30 Вт. Тестирование подтвердило, что для полной зарядки обоих телефонов от 0% до 100% нужно около 84 минут. Беспроводная зарядка Pixel 10a несколько медленнее, чем у Pixel 10, однако эксперт считает большую емкость и долгое время работы от аккумулятора более значимыми параметрами.

Слот для SIM-карты Pixel 10a

Большинство моделей серии Pixel 10, особенно в США, не имеют физического слота для SIM-карты. Зато бюджетный Pixel 10a имеет эту опцию.

Снайдер отметил, что предпочитает физические SIM-карты, поскольку они просты, надежны, легко заменяются и не зависят от ненужных серверов операторов или процессов активации.

Цена Pixel 10a в Украине — от 23 999 до 27 499 грн, в зависимости от конфигурации памяти.

