Недорогой, но надежный смартфон: раскрыта новинка с большой батареей и защитой IP69 (фото)

Компания Vivo недавно представила новый бюджетный смартфон Y500s, который может похвастаться огромным аккумулятором и хорошо защищенным корпусом.

Ключевые характеристики бюджетного смартфона Vivo Y500s уже появились на официальном сайте компании.

Аккумулятор Vivo Y500s

Vivo Y500s Фото: Vivo

Vivo Y500s получил батарею Blue Ocean 3 емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт (11 В при 4 А) через USB-C. Он предлагает до 24 часов просмотра видео или 15,5 часов пользования навигацией на одном заряде. Даже на отметке 20% аккумулятор позволяет использовать навигацию в режиме энергосбережения до 3 часов.

Также сообщается, что аккумулятор Blue Ocean 3 безопасно заряжать даже при очень низких или очень высоких температурах. Заявленный диапазон — от -20°C до 40°C. Vivo обещает 1600 циклов зарядки с сохранением не менее 80% первоначальной емкости, что равно примерно 6 годам обычного пользования.

Другие характеристики Vivo Y500s

Vivo Y500s Фото: Vivo

Vivo Y500s оснащен 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720 x 1570 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон имеет защиту IP68 от погружения и IP69 от струй воды под высоким давлением, а также стереодинамики с функцией очистки от воды. Сбоку также есть сканер отпечатков пальцев.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Компания предлагает три конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 8/512 ГБ.

Новинка Vivo предлагает основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f/1.8, а также фронтальную 8-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.1. Телефон доступен в цветах Obsidian Black, Galaxy Silver и Phoenix Gold.

Цена Vivo Y500s:

8/256 ГБ — 265 долларов (около 11 715 грн);

12/256 ГБ — 320 долларов (около 14 146 грн);

8/512 ГБ — 320 долларов (около 14 146 грн).

