Xiaomi выпустила дешевый смартфон с большим дисплеем: сколько стоит новинка (фото)

Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок бюджетный смартфон Poco C81 Pro в трех конфигурациях памяти.

Несмотря на очень доступную цену, Poco C81 Pro имеет некоторые неполохие характеристики. Детали бренд Xiaomi раскрыл на своем официальном сайте.

Сообщается, что Poco C81 Pro получил большой 6,9-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1600 x 720 пикселей и яркостью 650 нит. Также стоит отметить большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой мощностью 15Вт.

Poco C81 Pro Фото: Xiaomi

Смартфон оснащен чипсетом Unisoc T7250 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Доступны конфигурации на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Устройство работает под управлением Android 15 HyperOS 3, однако срок поддержки от Xiaomi пока неизвестен.

Дороже — не значит лучше: бюджетный смартфон обошел флагманов в нескольких аспектах (фото)

Что касается камеры, Poco C81 Pro имеет двойной основной модуль, состоящий из 13-мегапиксельной камеры и вспомогательного датчика, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Среди других параметров Poco C81 Pro — боковой датчик отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и слот для карт microSD для расширения памяти.

Официальные цены Poco C81 Pro на мировом рынке:

4/64 ГБ — 99 долларов (примерно 4 110 грн);

4/128 ГБ — 109 долларов (примерно 4 525 грн);

4/256 ГБ — 129 долларов (примерно 5 355 грн).

Напомним, компания Vivo недавно представила новый бюджетный смартфон Y500s с емким аккумулятором.

Фокус также писал о прошлогоднем бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A36, который продается по привлекательной цене.