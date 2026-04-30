Недорогі смартфони з покращеними камерами: Motorola представила Moto G37 та G47 (фото)

Компанія Motorola офіційно анонсувала бюджетні смартфони Moto G37 та Moto G47, розкривши їхні ключові характеристики.

Смартфон Moto G37 позиціонується як найдоступніша модель у лінійці Moto G, тоді як Moto G47 пропонує більш просунуті функції. Деталі про смартфони були оприлюдненні на офіційному сайті Motorola.

Moto G37

Moto G37 Фото: Motorola

Смартфон Moto G37 оснащений 6,67-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i. Пристрій отримав стереодинаміки з налаштуванням Dolby Atmos, підтримку дротового аудіо високої роздільної здатності та 3,5-мм роз'єм для навушників.

В основі Moto G37 лежить чип MediaTek Dimensity 6300, який працює у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. Також доступна конфігурація з 12 ГБ оперативної пам'яті, яка включає до 8 ГБ віртуальної пам'яті RAM Boost, взятої з внутрішньої пам'яті. Варіанти сховища — 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ UFS 2.2 з можливістю розширення microSD до 1 ТБ.

Motorola покращила камеру бюджетної моделі, оснастивши Moto G37 основним сенсором на 50 МП з діафрагмою f/1.8, фазовим автофокусом (PDAF) та квадропіксельною системою об'єднання зображень (quad pixel binning), що забезпечує 12,5 МП. Також є фронтальна камера на 8 МП з фіксованим фокусом f/2.0. Обидві камери записують відео до 2K зі швидкістю 30 кадрів/с.

Серед інших характеристик Moto G37 — розміри 166,23 x 76,50 x 7,85 мм, вага 191 г, акумулятор ємністю 5200 мАг, захист від бризок IP64, сертифікацію MIL-STD-810H, 5G sub-6GHz, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, FM-радіо, USB-C 2.0, Android 16, Hello UX, Moto Secure, Gemini та Circle to Search.

Ціна Moto G37 поки не розголошується. Його попередник Moto G35 був запущений у Європі зі стартовою ціною 199 євро. Очікується, що Moto G37 буде приблизно на 25% дорожчим.

Moto G47

Moto G47 Фото: Motorola

Телефон Moto G47 отримав 6,67-дюймовий РК-дисплей Full HD+ з частотою оновлення 120 Гц та захист Corning Gorilla Glass 7i. Новий дисплей пропонує чіткішу картинку, порівняно з панеллю HD+ свого попередника.

Moto G47 працює на чипі MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ пам'яті UFS 2.2. Об’єм пам'яті можна розширити до 1 ТБ за допомогою слота для карт microSD.

Окрім того, смартфон пропонує удосконалені можливості для фотозйомки. Він оснащений 108-мегапіксельною основною задньою камерою з підтримкою 3-кратного безвтратного зуму, а також 2-мегапіксельним макросенсором. Також є 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Moto G47 має акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 20 Вт та зворотної дротової зарядки потужністю 6 Вт. Також є стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, 3,5-мм роз'єм для навушників з підтримкою Hi-Res Audio, NFC, сумісний з eSIM та бічний сканер відбитків пальців.

Телефон працює під управлінням Hello UX на базі Android 16 та має клас захисту IP64 разом із сертифікацією MIL-STD-810H для додаткового захисту. Пристрій вийшов у трьох кольрах: Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red та Pantone Impenetrable

Офіційна стартова ціна Moto G47 — від 319 євро.

