Чудова альтернатива Pixel 10: дешевший смартфон вразив під час тестів камери (фото)

Смартфон середнього класу Nothing Phone 4a Pro здатен повноцінно конкурувати з дорожчим флагманом Google Pixel 10 за можливостями фотозйомки.

На папері основні камери Nothing Phone 4a Pro та Google Pixel 10 здаються майже рівними. Pixel має деяку перевагу в надширококутному діапазоні, тоді як Nothing пропонує більш потужний телеоб'єктив та кращу фронтальну камеру. Можливості цих смартфонів випробував експерт порталу Tom's Guide Том Прітчард.

Характеристики

Nothing Phone 4a Pro оснащений основною камерою на 50 МП (діафрагма f/1.88) з надширококутним об'єктивом на 8 МП (f/2.2) та телеоб'єктивом на 50 МП (f/1.88) з 3,5-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП (f/2.2).

Своєю чергою Pixel 10 отримав основну камеру на 48 МП (f/1.7), надширококутний об'єктив на 12 МП (f/2.2) та телеоб'єктив на 10,8 МП (f/3.1) з можливістю 5-кратного оптичного масштабування. Також є фронтальна камера на 10,5 МП (f/2.2).

Денні фото

Фото вдень на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Прітчард помітив, що Nothing Phone 4a Pro має схильність посилювати кольори та пропонувати трохи яскравіші деталі, тоді як камера Google трохи стриманіша, але реалістичніша. З точки зору фактичної якості, різниця між цими двома камерами мізерна.

Переможець — нічия.

Ультраширококутний об’єктив

Фото на ультраширококутний об"єктив Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

В ході тестів Pixel 10 підтвердив свою перевагу у надширококутній фотографії. Якість знімків помітно краща, а кольори яскравіші та реалістичніші.

Експерт також зауважив, що Pixel 10 захоплює кращий динамічний діапазон, наприклад, на фото тінистого дерева. Попри те, що дерево оповите тінню, воно чіткіше та яскравіше, ніж на фото, зробленому Phone 4a Pro.

Переможець — Google Pixel 10.

Зум (3,5x)

Фото з 3,5-кратним збільшенням на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Як і очікувалось, Phone 4a Pro краще робить фото з 3,5-кратним збільшенням. На знімках, зроблених за допомогою смартфона Nothing, можна помітити значно більше деталей.

Переможець — Nothing Phone 4a Pro.

Зум (5x)

Фото з 5-кратним збільшенням на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Що стосується 5-кратного збільшення, Nothing демонструє трохи гірший результат ніж у попередньому тесті. Прітчард зазначив, що було тяжче обрати переможця, проте Phone 4a Pro все ж пропонує чіткіші фото з меншою кількістю шуму.

Переможець — Nothing Phone 4a Pro.

Фото при слабкому освітленні

Фото вночі на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Як зазначає експерт, обидва смартфони роблять чудові фото в умовах слабкого освітлення, проте Pixel 10 захоплює більше світла, що дозволяє йому створювати яскравіші та деталізованіші знімки. Єдиним виключенням стала рослина в горщику, сфотографована майже в повній темряві, з якою краще впорався смартфон Nothing.

Фото на Phone 4a Pro Фото: tomsguide.com

Переможець — Google Pixel 10.

Фронтальна камера

Селфі на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

В ході тестів експерт помітив, що Nothing Phone 4a Pro точніше передає кольори в кадрі, однак ця різниця незначна. Він наголосив, що якість селфі дуже залежить від освітлення. Pixel краще фіксує деталі за високої яскравості, а Nothing краще знімає в затінених місцях.

Переможець — нічия.

Портретний режим

Потретний режим Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Обидва смартфони роблять пристойні фото у портретному режимі, однак експерт помітив кілька дивних моментів. Nothing Phone 4a Pro іноді додавав ефект до місць, де він не був потрібний, а Pixel 10 один раз розмив його лице, залишивши фон чітким.

Переможець — нічия

Колір

Передача кольорів на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Прітчард зауважив, що Nothing Phone 4a Pro намагається зробити все яскравішим, тоді як Google Pixel 10 більш стриманий та точний. За словами експерта, йому більше до вподоби підхід Pixel.

Переможець — Google Pixel 10.

Макрозйомка

Макрозйомка на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Ні Phone 4a Pro, ні Pixel 10 не рекламують спеціалізований режим макрозйомки, однак тести показали, що обидва смартфони розпізнають, коли потрібна зйомка великим планом. При цьому макрознімки Pixel виявились набагато чіткішими та більш деталізованими.

Переможець — Google Pixel 10.

Панорама

Панорама на Phone 4a Pro та Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Система Google, яка передбачає зіставлення камери з віртуальними точками, поки програмне забезпечення зшиває кожен кадр, доволі складна та набагато повільніша, ніж підхід Nothing із безперервною зйомкою.

Проте у підсумку Pixel 10 робить значно кращі панорамні знімки. Прітчард також наголосив, що режим панорами Nothing фактично зупиняється до повного 360-градусного оберта, о отже частина фотографії завжди відсутня.

Переможець — Google Pixel 10

Підсумки

Протестувавши обидва смартфони, Прітчард дійшов висновку, що Phone 4a Pro справді є гідним конкурентом для Pixel 10, хоча офіційно коштує на 300 доларів дешевше.

Камера Phone 4a Pro є досить універсальною, тоді як Pixel 10 лідирує у більш спеціалізованих категоріях, таких як режими слабкого освітлення, макрозйомки та панорамної зйомки. Загалом фото на смартфон Nothing настільки хороші, наскільки це можливо за таку ціну.

Ціна Nothing Phone 4a Pro в Україні — від 24 400 грн.

