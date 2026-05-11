Три 200-мегапиксельные камеры и мощный чип: раскрыты детали о новом смартфоне Oppo

Компания Oppo готовится выпустить флагманскую серию смартфонов Oppo Find X10, которая будет включать базовый Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max.

Ожидается, что серия Oppo Find X10 дебютирует в октябре 2026 года. Хотя официально характеристики смартфонов еще не раскрыты, авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые детали относительно камеры Oppo Find X10 Pro Max.

По данным информатора, Oppo Find X10 Pro Max получит тройную 200-мегапиксельную заднюю камеру, а также 3-мегапиксельный мультиспектральный сенсор.

Сообщается, что Find X10 Pro Max может иметь основную камеру на 200 МП с сенсором 1/1,3 дюйма, перископический телеобъектив на 200 МП с сенсором 1/1,28 дюйма и сверхширокоугольную 200-магапиксельную камеру с сенсором 1/1,56 дюйма. В то же время Oppo также тестирует 50-мегапиксельный сенсор размером 1/2,75 дюйма для сверхширокоугольной камеры.

Что касается других характеристик, Find X10 Pro Max может получить либо 6,89-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 2K, либо чуть меньшую 6,78-дюймовую LTPO-панель с разрешением 1,5K.

Предыдущие утечки информации также указывают на то, что что Find X10 Pro Max будет оснащен 2-нм процессором серии Dimensity 9600 от MediaTek, который еще официально не анонсирован.

