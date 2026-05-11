Лучшая камера на Android за среднюю цену: названа более дешевая альтернатива Samsung (фото)

Смартфон среднего класса Honor 600 Pro не только превосходит конкурентов в своем сегменте по производительности камеры, но и конкурирует с флагманами Samsung Galaxy и Google Pixel.

Тестирование показало, что Honor 600 Pro имеет лучшую камеру в своей ценовой категории. Возможности смартфона испытал обозреватель техники Дабхинав Фатинг.

Характеристики камеры Honor 600 Pro

Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

Honor 600 Pro имеет заметные улучшения камер по сравнению со своим предшественником Honor 400 Pro. Смартфон получил 200-мегапиксельный основной сенсор, 3,5-кратный телеобъектив, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с макросъемкой и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

Кроме того, Honor 600 Pro оснащен стабилизацией изображения CIPA 6.5, как и флагманский смартфон Honor Magic 8 Pro. Фатинг взял этот телефон с собой в Малайзию, чтобы протестировать его камеру в реальных условиях при разном освещении.

Основная камера Honor 600 Pro

Фото на основную камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

200-мегапиксельный основной объектив Honor 600 Pro делает отличные снимки с хорошей детализацией, особенно когда много света. Фото насыщены деталями и привлекают внимание цветами. Эксперт отметил отличный баланс насыщенности и естественных теней.

Что касается ночной съемки, с этим Honor 600 Pro тоже справился хорошо. Даже ночью камера улавливает множество деталей, сохраняя при этом великолепные цвета. Однако при недостаточном количестве света фото иногда получаются посредственными.

Телеобъектив Honor 600 Pro

Фото на телеобъектив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

50-мегапиксельный телеобъектив Honor 600 Pro предлагает 3,5-кратное увеличение, имеет фокусное расстояние 80 мм, а также оснащен оптической стабилизацией изображения. Он создает не только хорошие фотографии с 3,5-кратным увеличением, но и достаточно четкие фото 7-кратным зумом.

Телеобъектив достаточно хорошо распознает края при съемке портретов и в целом имеет хорошее боке. Однако стоит учитывать, что при увеличении изображения 10x или выше, качество заметно снизится.

Сверхширокоугольный объектив и фронтальная камера Honor 600 Pro

Фото на сверхширокоугольный объектив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на фронтальную камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

16-миллиметровый сверхширокоугольный объектив Honor 600 Pro также служит макрообъективом с минимальным расстоянием 2,5 см от объекта. Фото, сделанные на него, выглядят довольно прилично.

Эксперт похвалил хорошее разрешение деталей, а также отметил, что сверхширокоугольный объектив предлагает цветопередачу на уровне основной камеры. В то же время фото на фронтальную камеру имеют несколько более холодный тон.

Выводы

По мнению Фатинга, Honor 600 Pro — это отличный выбор для тех, кто хочет смартфон Android с хорошей камерой, который стоит дешевле флагманов Samsung и Google. Его 200-мегапиксельный основной объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив такие же мощные, как и у Magic 8 Pro.

Цена Honor 600 Pro — от 784 долларов.

