Найкраща камера на Android за середню ціну: названо дешевшу альтернативу Samsung (фото)

Смартфон середнього класу Honor 600 Pro не лише перевершує конкурентів у своєму сегменті за продуктивністю камери, але й конкурує з флагманами Samsung Galaxy та Google Pixel.

Тестування показало, що Honor 600 Pro має найкращу камеру у своїй ціновій категорії. Можливості смартфона випробував оглядач техніки Дабхінав Фатінг.

Характеристики камери Honor 600 Pro

Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

Honor 600 Pro має помітні покращення камер порівняно зі своїм попередником Honor 400 Pro. Смартфон отримав 200-мегапіксельний основний сенсор, 3,5-кратний телеоб'єктив, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив з макрозйомкою та 50-мегапіксельну фронтальну камеру.

Окрім того, Honor 600 Pro оснащений стабілізацією зображення CIPA 6.5, як і флагманський смартфон Honor Magic 8 Pro. Фатінг взяв цей телефон з собою до Малайзії, щоб протестувати його камеру в реальних умовах за різного освітлення.

Основна камера Honor 600 Pro

Фото на основну камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на основну камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на основну камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на основну камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на основну камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

200-мегапіксельний основний об’єктив Honor 600 Pro робить чудові знімки з гарною деталізацією, особливо коли багато світла. Фото насичені деталями та привертають увагу кольорами. Експерт відзначив відмінний баланс насиченості та природніх тіней.

Що стосується нічної зйомки, з цим Honor 600 Pro теж впорався добре. Навіть вночі камера вловлює безліч деталей, зберігаючи при цьому чудові кольори. Проте при недостатній кількості світла фото іноді виходять посередніми.

Телеоб'єктив Honor 600 Pro

Фото на телеоб'єктив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на телеоб'єктив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на телеоб'єктив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com

50-мегапіксельний телеоб'єктив Honor 600 Pro пропонує 3,5-кратне збільшення, має фокусну відстань 80 мм, а також оснащений оптичною стабілізацією зображення. Він створює не лише хороші фотографії з 3,5-кратним збільшенням, але й досить чіткі фото 7-кратним зумом.

Телеоб'єктив досить добре розпізнає краї під час зйомки портретів та загалом має гарне боке. Однак варто враховувати, що при збільшенні зображення 10x або вище, якість помітно знизиться.

Надширококутний об'єктив та фронтальна камера Honor 600 Pro

Фото на надширококутний об'єктив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на надширококутний об'єктив Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на фронтальну камеру Honor 600 Pro Фото: notebookcheck.com Фото на фронтальну камеру Honor 600 Pro

16-міліметровий надширококутний об'єктив Honor 600 Pro також служить макрооб'єктивом з мінімальною відстанню 2,5 см від об'єкта. Фото, зроблені на нього, виглядають досить пристойно.

Експерт похвалив хорошу роздільну здатність деталей, а також зазначив, що надширококутний об'єктив пропонує кольоропередачу на рівні основної камери. Водночас фото на фронтальну камеру мають дещо холодніший тон.

Висновки

На думку Фатінга, Honor 600 Pro — це чудовий вибір для тих, хто хоче смартфон Android із хорошою камерою, який коштує дешевше за флагмани Samsung та Google. Його 200-мегапіксельний основний об'єктив та 50-мегапіксельний телеоб'єктив такі ж потужні, як і у Magic 8 Pro.

Ціна Honor 600 Pro — від 784 доларів.

