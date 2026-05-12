Квантовий інтернет може стати реальністю раніше, ніж ми думаємо

Нове дослідження покращує розуміння того, як квантові зв'язки поводяться в реальних мережевих умовах. Це може сприяти настанню ери квантового інтернету.

Понад 60 років теорему Белла вважали еталоном, який доводить, що квантова механіка суперечить правилам класичної фізики. Тепер учені провели експеримент для виявлення нових форм квантової нелокальності, які виникають у квантових мережах. Дослідження, опубліковане в журналі Physical Review Letters, покращує розуміння того, як квантові зв'язки поводяться в реальних мережевих умовах. Це може сприяти настанню ери квантового інтернету, пише Phys.

Теорема Белла показала, що пара квантово заплутаних частинок, розділених великою відстанню і виміряних випадковим чином, може якимось чином бути пов'язаною між собою. Це явище, відоме як квантова нелокальність, і воно виходить за рамки класичної фізики.

У тестах Белла зазвичай використовують одне джерело квантово заплутаних частинок, розподілених між двома спостерігачами, які випадковим чином обирають, які вимірювання проводити. Але в рамках нового експерименту вчені використовували трьох спостерігачів, розташованих у вигляді вузлів трикутної мережі. Кожен спостерігач отримував частинки з двох із трьох незалежних джерел і виконував один і той самий фіксований вимір. Це повністю виключало випадковий вибір вимірювання.

Замість одного спільного джерела кожен спостерігач вимірював частинки з двох незалежних джерел, створюючи складнішу мережу взаємозв'язків. Результати експерименту виявилися вражаючими. Навіть у такій конфігурації без випадкових вимірювань спостерігався зв'язок між усіма трьома джерелами частинок, що суперечить класичним фізичним моделям. Цей експеримент дозволив виявити особливу форму квантової мережевої нелокальності. Вчені кажуть, що експеримент демонструє квантову поведінку, яка є унікальним мережевим явищем.

Отримані результати показують, що квантова нелокальність може стати основою складних реальних мережевих структур, які можуть лежати в основі майбутніх квантових технологій. Це особливо актуально для розробки квантових мереж, спрямованих на з'єднання квантових пристроїв на великих відстанях. Це часто називають квантовим інтернетом.

