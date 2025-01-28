Квантовый интернет не за горами: ученые придумали, как его улучшить и реализовать

Манипулируя магнитным полем вокруг кубитов с вакансиями олова, можно усилить сигналы, необходимые для реализации квантового интернета.

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Ученые из Стэнфордского университета знают, что кубиты с вакансиями олова являются ключом к созданию квантового интернета. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследователи нашли способ измерения спина кубитов на основе олова с точностью 87%, значительно увеличив силу сигналов от этих кубитов.

Кубит с оловом образуется, когда два атома углерода в алмазе заменяются одним атомом олова. Этот центр олова обладает исключительными оптическими свойствами, поскольку он испускает фотоны в диапазоне длин волн телекоммуникаций, что очень подходит для приложений квантовой связи.

Достижение надежной квантовой связи через эти кубиты требует точного измерения и контроля над их спиновыми состояниями. Однако кубит с оловом может находиться в одном из двух состояний, называемых спин-вверх и спин-вниз. Этот спиновый сигнал, как правило, нечеткий и его трудно читать.

Кроме того, ученые также исследовали, как различные факторы, такие как поезд, магнитное поле, считывание спина и микроволновое управление спином, влияют друг на друга. Более того, они оптимизировали свою экспериментальную установку для приема как сильных, так и слабых сигналов. Это было похоже на создание камеры, которая может видеть очень, очень слабые изображения.

В большинстве экспериментов с кубитами оловянной вакансии исследователям необходимо провести сотни измерений, а затем усреднить результаты, чтобы точно определить состояние спина кубита. Этот процесс занимает много времени и ограничивает то, насколько быстро и надежно можно использовать кубит.

Однако изменения, внесенные авторами исследования в физическую среду кубитов и их настройку, позволили им считывать состояние спина кубита за один раз, без необходимости многократного считывания.

Этот прорыв приближает ученых на один шаг к реализации квантового интернета.

Ранее сообщалось, что новая технология ученых из Токийского университета может сделать вычисления быстрее. По их словам, такие методы, как дифракционное литье, могут преодолеть различные проблемы, связанные с оптическими вычислениями.