Плавучі дата-центри можуть змінити галузь ШІ: експерти вказують на серйозні проблеми

Американська компанія збирається розміщувати автономні центри обробки даних в океані. Вони працюватимуть на енергії хвиль і використовуватимуться для роботи штучного інтелекту. Але експерти вказують на те, що подібна технологія може бути неефективною.

Дата-центри, що забезпечують роботу ШІ, вже споживають більше електроенергії, ніж деякі невеликі країни. Експерти вважають, що до 2030 року вони споживатимуть 945 терават-годин на рік. Це більше, ніж усе споживання електроенергії в Японії. ШІ споживає так багато електроенергії, що американська компанія Panthalassa вважає, що дата-центри варто розміщувати в океані, де можна було б використовувати енергію хвиль. Компанія збирається в найближчому майбутньому почати розміщення своїх обчислювальних платформ в океані. Але експерти кажуть, що ця технологія може бути неефективною, пише New Scientist.

Джонатан Кумі, колишній дослідник з Національної лабораторії імені Лоуренса (США) каже, що енергію хвиль можна використовувати для генерації електроенергії для плавучих дата-центрів. Але суворе середовище океану створить серйозні проблеми для обладнання.

Плавучі дата-центри від Panthalassa, що мають форму м'яча для гольфу, який лежить на підставці, сягають 85 метрів заввишки і виготовлені з листової сталі. Їх доставлятимуть на кораблях до призначеного місця в океані в міжнародних водах. Там центри обробки даних зможуть створювати власну електроенергію та підтримувати роботу штучного інтелекту без підключення до мережі.

У "підставці" платформи знаходиться довга труба, відкрита знизу. Коли хвилі піднімають і опускають конструкцію, морська вода проходить через трубу і піднімається в кулясту частину, яка порожниста і в основному заповнена повітрям, щоб плавати. Вода обертає турбіни, які виробляють електроенергію, що живить бортові графічні процесори, інше обчислювальне обладнання та обладнання супутникового зв'язку.

Звичайні дата-центри використовують величезну кількість води для охолодження свого обладнання. Оскільки сервери дата-центрів Panthalassa розміщені в герметичних модулях під поверхнею води, сама стінка контейнера діятиме як теплообмінник, розсіюючи тепло в навколишню холодну воду.

Компанія Panthalassa намагається зробити те, що мало хто робив раніше: забезпечити роботу дата-центрів без підтримки технічних фахівців. каже Жаклін Девіс з Uptime Institute, світового авторитету в галузі продуктивності центрів оброблення даних, каже, що без підтримки технічних фахівців робота плавучих дата-центрів може бути сильно ускладнена.

Це може стати однією з найбільших проблем для Panthalassa. Але є ще одна проблема. Дані, що обробляються на плавучих платформах, передаватимуться користувачам на суші через супутники Starlink, які пропонують обмежену пропускну здатність і вищу затримку порівняно з оптоволоконними кабелями. Але більшість застосунків ШІ, які використовують споживачі, як-от чат-боти і пошукові помічники, залежать від швидкого часу відгуку і постійного мережевого зв'язку.

Девіс вважає, що плавучим центрам обробки даних, ймовірно, буде важко конкурувати з наземними. Крім інженерних складнощів, компаніям необхідно довести, що їхня технологія, розташована в океані, може економічно конкурувати з традиційними центрами обробки даних, під'єднаними до електромереж і оптоволоконних мереж.

