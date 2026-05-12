Прихований трюк Instagram: YouTube тестує нову функцію для перегляду відео

Схоже, YouTube почав тестувати нову функцію для перегляду Shorts без відволікаючих чинників.

За останні кілька років YouTube ухвалив низку спірних рішень, які викликали невдоволення користувачів. Одним із них стало впровадження коротких відеороликів. Тепер же стало відомо, що в YouTube почав тестувати нову функцію в стилі Instagram для перегляду Shorts без відволікаючих чинників, пише Android Police.

Під час відтворення відеороликів Shorts на YouTube ви можете побачити безліч кнопок дій, таких як "лайк", "дизлайк", "коментарі", "поділитися" та інші. Вони відображаються в правій частині екрана. Внизу екрана також відображається ім'я користувача і підпис, використаний автором. І все це займає надто багато місця на екрані та заважає перегляду.

Користувачі соціальних мереж давно порушують цю проблему. Як помітив дослідник додатків Раду Онческу, YouTube тестує нову опцію під назвою "Очистити екран" у меню перегляду Shorts. Онческу не уточнив, що саме може робити ця функція, але діагональна стрілка в описі функції "Очистити екран" явно вказує на можливість перемикання в повноекранний режим.

Ця функція вже доступна в Instagram і TikTok. В Instagram Reels одна з опцій управління — "Переглянути в повноекранному режимі", натискання на яку видаляє всі кнопки дій з екрана. Очікується, що нова опція в YouTube працюватиме аналогічно й усуне відволікаючі фактори, на які користувачі давно скаржаться.

Однак неясно, чи з'явиться в YouTube Shorts жест для активації функції "Очистити екран". Instagram додав жест для переходу в повноекранний режим під час перегляду Reels, але з якоїсь причини видалив цю функцію після оновлення.

Функція "Очистити екран" у YouTube Shorts, схоже, перебуває на завершальній стадії розроблення і ще не запущена для широкої публіки. Тому, якщо ви поки не бачите цю опцію, це абсолютно нормально. Але неясно, коли YouTube планує запустити нову функцію.

