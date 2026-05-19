Ілон Маск програв суд проти OpenAI Сема Альтмана, — BBC

Каліфорнійський суд присяжних відхилив резонансний позов мільярдера Ілона Маска проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана, визнавши, що підприємець надто пізно звернувся до суду зі своїми претензіями. Маск стверджував, що OpenAI відійшла від початкової некомерційної місії.

Маск програв судову справу щодо OpenAI — у одностайному вердикті присяжні погодилися, що Маск занадто довго чекав із поданням позову, що фактично призвело до втрати чинності всіх його претензій, повідомили BBC News.

Маск звинуватив Альтмана в порушенні некомерційного контракту після того, як Маск пожертвував 38 мільйонів доларів на початку історії OpenAI. Маск стверджував, що Альтман обдурив його, прийнявши його гроші, а потім відмовившись від початкової некомерційної місії OpenAI з розробки технології штучного інтелекту (ШІ) на благо людства.

У понеділок присяжні витратили лише близько двох годин на обговорення справи, але вони витратили три тижні на перегляд внутрішнього листування та заслуховування свідчень Маска, Альтмана та інших керівників технологічної галузі, таких як генеральний директор Microsoft Сатья Наделла. Маск звинуватив Microsoft у сприянні та підбурюванні OpenAI до його нібито неналежного переходу до більш прибуткової компанії.

Інші претензії Маска проти Microsoft були відхилені з юридичної точки зору, враховуючи висновки присяжних щодо двох претензій проти OpenAI. Речник Microsoft заявив, що залишається відданою своїй співпраці з OpenAI. Рішення присяжних доповнює низку нещодавніх збитків Маска в суді.

Протягом кількох годин після винесення вироку Маск розкритикував рішення проти нього у справі OpenAI, написавши на X, що воно створило "безкоштовну ліцензію на грабування благодійних організацій, якщо ви можете приховувати грабежі протягом кількох років!".

Він також звинуватив суддю, який розглядав справу, у тому, що він "жахливий активіст", який використовує присяжних "як фіговий листок". Відтоді цей пост було видалено. В іншому дописі для X Маск пообіцяв подати апеляцію, стверджуючи, що присяжні не винесли рішення "по суті справи" і що рішення було засноване на "календарній технічній деталі".

Оскільки присяжні встановили, що строк позовної давності, встановлений термін, протягом якого необхідно висунути юридичні звинувачення для їх розгляду, для позовів Маска минув, присяжні не були зобов'язані розглядати його позовні вимоги по суті.

У перший день судового процесу один з його адвокатів запитав Маска, у чому полягає суть судового позову.

"Насправді все дуже просто. Не можна красти благодійну організацію... Якщо можна грабувати благодійну організацію, то весь фундамент благодійності буде зруйновано", — відповів Маск.

Альтман під час власних свідчень заявив присяжним, що Маск не лише підтримував ідею перетворення OpenAI на комерційний бізнес, але й боровся за контроль над ним у довгостроковій перспективі. Пара заснувала OpenAI у 2015 році, але Маск пішов у 2018 році після того, як його співзасновники відмовили йому в контролі. Цей позов був певною мірою кульмінацією ворожнечі між Маском та Альтманом, що накопичилася з того часу.

Коли Альтман став одним із найвідоміших і найбагатших імен у технологічній галузі після вибухового успіху ChatGPT, Маск почав критикувати Альтмана та OpenAI. У 2024 році компанія відчула себе зобов'язаною через онлайн-претензії Маска опублікувати довгий допис у блозі, пропонуючи громадськості свою хронологію подій, намагаючись спростувати заяви Маска.

У понеділок Сем Сінгер, речник OpenAI, заявив біля будівлі суду Окленда, що вердикт є "величезною перемогою". Біля зали суду Марк Тоберофф, адвокат Маска, сказав: "Ця війна не закінчена, і я б підсумував її одним словом: апеляція".

