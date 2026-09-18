"Спить на підлозі": Маск поселився у трейлері поруч з дата-центром xAI (відео)

Американський мільярдер Ілон Маск запізнився на популярний подкаст та пояснив, що він переселився з розкішного будинку у трейлер Airstream у Мемфісі. Зі слів Маска, він особисто стежить за будівництвом нових потужностей xAI. Що відомо про поведінку мільярдера, власника SpaceX та xAI, й про комплекс Colossus, який зробить штучний інтелект ще "розумнішим"?

Історія Маска про ночівлю ледь не на підлозі дата-центру пролунала під час запису подкасту All-In Podcast 15 вересня. Як запрошений гість, мільярдер запізнився та приєднався до зустрічі на 20-ій хвилині від початку. Він зателефонував одному з ведучих та сказав, що перебуває у Мемфісі та особисто стежить за новим дата-центром. При цьому він пожартував, що пересувний "дім на колесах" став його новим "палацом".

Історії з Ілоном Маском — коментар про життя у трейлері див. з 37:40

"[Сигнал] надходить до тебе з мого палацу, в якому я живу в Мемфісі, а це Airstream, трейлер", — сказав Маск під сміх усіх присутніх.

Далі ведуча Гвінн Шотвелл, президентка компанії SpaceX, додала, що мільярдер справді перебуває у Мемфісі, де "спить на підлозі фабрики та допомагає у Мемфісі зводити будинки".

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Історії з Ілоном Маском — розвиток xAI

У грудні 2025 року Маск повідомив у соцмережі X, що придбав третю будівлю у Мемфісі для розширення можливостей своєї компанії з розвитку штучного інтелекту xAI. У дописі вказано, що буде третя споруда з обчислювальними потужностями для суперкомп’ютера Colossus. З'ясувалось, що новий дата-центр назвали MACROHARDRR.

Історії з Ілоном Маском — допис про xAI та MACROHARDRR Фото: Скриншот

У мережі є фотографія додаткового обчислювального центру xAI, який називають "найбільшим у світі". Медіа розповіли, що це великий склад за межами Мемфіса, неподалік від Саутхейвена, штат Міссісіпі. Уточнювалось, що у 2026 році цей склад переобладнають під дата-центр, який підтримає роботу суперкомп'ютерів Colossus та Colossus-2. Маск розповів, що на Colossus-2 стоять 500 тис. чипів Nvidia та є одним з найенергозатратніших у світі.

Історії з Ілоном Маском — дата-центр Colossus від xAI Фото: З відкритих джерел

Тим часом у 2024 році у мережі з'явився перший комп'ютер Colossus, який працював під час Другої світової війни. З'ясувалось, що цю обчислювальну машину використовували, щоб зламати шифри гітлерівської армії.

Зазначимо, у лютому 2026 року Ілон Маск розповів, що планує створити "розумне Сонце" у космосі. Згідно з планом Маска, компанії SpaceX та xAI об'єднаються та виведуть на орбіту гігантські дата-центри, які отримуватимуть енергію від Сонця і охолоджуватимуться у вакуумі. З його слів, у такому випадку людська цивілізація відразу перейде на рівень II за шкалою Кардашева.

Нагадуємо, у червні медіа відреагували на зростання статків Ілона Маска після первинного розміщення акцій SpaceX: підрахували, скільки ванн чи басейнів ними можна заповнити.