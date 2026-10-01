Ілон Маск повертається у команду Трампа: бізнесмен отримав посаду у Пентагоні

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск отримає нову посаду при адміністрації президента США Дональда Трампа. Цього разу бізнесмен працюватиме у Пентагоні, де досліджуватиме, яка зброя та технології знадобляться американським військам для ведення війн майбутнього.

Ілон Маск разом із засновником Anduril Industries Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників США Ньютом Гінгрічем очолять дослідження Міністерства оборони США "Project Meridian" щодо майбутнього ведення війни. Про це повідомило видання Fox News.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у середу, 30 вересня, що Ілон Маск стане співкерівником проєкту, завданням якого є визначення на роки і навіть десятиліття вперед нових сфер ведення війни та можливостей, які знадобляться американським військовим для домінування в них.

"Найкращі експерти з прогнозування майбутніх конфліктів знаходяться не лише в Пентагоні. Існують очевидні упередження та ризики, коли ми намагаємося і ставити питання, і відповідати на них самостійно", — заявив Гегсет.

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Тоді посадовець оголосив, що ініціатива розпочнеться негайно, і він зустрінеться з Маском та іншими учасниками проєкту неподалік від сцени свого виступу. У проєкту буде 120 днів, щоб "безжально відобразити траєкторію воєн, сфер та технологій". Завершитися ініціатива має публічним оприлюдненням його висновків та засекреченим додатком.

Група замість розробки нових військових стратегій чи політики матиме на меті визначення сфер та можливостей, які США повинні підкорити та опанувати. Вони на чолі з Маском зосередяться на відкритті, розробці та впровадженні зброї і систем, які можуть знадобитися майбутнім поколінням американських військ.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск переселився з розкішного будинку у трейлер Airstream у Мемфісі, щоб особисто стежити за будівництвом нових потужностей xAI.

Також раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи.