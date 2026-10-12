Трамп требует нового президента, Зеленский — 60 дней тишины: кто кого переигрывает

Трамп предлагает Украине сменить президента, Зеленский предлагает Трампу добиться от Путина 60 дней тишины. Так выборы становятся аргументом в споре о том, кто мешает миру. Фокус выяснил, может ли этот обмен заявлениями приблизить голосование и почему двух месяцев перемирия для него недостаточно.

От требований прекратить удары по российским НПЗ Дональд Трамп перешел к призывам сменить украинского президента. После телефонного разговора с Путиным глава Белого дома объявил о планах США покупать российский дизель и заявил, что Украина может "делать все, что угодно", но не атаковать нефтеперерабатывающие заводы РФ. Затем Трамп обвинил Зеленского в создании проблем для всего мира.

"Я думаю, что Украине пора сменить президента. Зеленский хочет создать проблемы для всего мира. Он хочет создать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", — сказал Трамп.

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По мнению президента США, Зеленский по каким-то причинам отказывается заключать соглашение, поэтому Украине нужен другой руководитель.

"Я предлагаю Украине избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение", — отметил Трамп.

На следующий день он вновь потребовал проведения выборов, заявив, что "у Зеленского должны быть выборы, и он мог бы решить этот вопрос много раз, и у него должны быть выборы".

Зеленский ответил, что "при всем уважении к Трампу, выбирать лидера должен наш народ". При этом президент Украины назвал условие для подготовки и проведения голосования — 60 дней полного прекращения огня.

"Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте Путину: дайте нам 2 месяца полного прекращения огня, и мы проведём выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа", — сказал Зеленский, комментируя призыв Трампа к смене президента Украины.

Выборы как ответ Трампу: Зеленский переводит давление на Путина

Готовность провести выборы после 60 дней полного прекращения огня — прежде всего политический ответ Зеленского на давление Вашингтона, считает политический эксперт Руслан Бортник. По его мнению, президент демонстрирует, что не держится за власть, и предлагает Трампу направить усилия на достижение перемирия с Россией. Логика этого ответа проста: "Вы хотите выборы — мы готовы идти на выборы. Но пусть тогда Трамп добьётся у Путина перемирия, прекращения огня, которое необходимо для проведения этих выборов".

"Я за власть не держусь, как бы говорит Зеленский, пусть Трамп давит на Путина, требует перемирия, и мы организуем выборы. Вот так читается это заявление. Я не думаю, что кто-то реально расценивает это пока что как высокую вероятность их проведения. Хотя потенциально, я думаю, что договорённость о перемирии на период выборов могла бы иметь место, об этом можно было бы думать сторонам", — комментирует Фокусу политолог.

Бортник считает, что при наличии политической воли техническую подготовку к голосованию можно организовать. Он напоминает о заявлениях России о готовности прекратить удары на день выборов и допускает, что продолжительность такой паузы могла бы стать предметом переговоров. Однако возможность обсуждать эту тему ещё не означает готовности сторон договориться: взаимного доверия нет, а условия перемирия могут оказаться гораздо сложнее самого обещания прекратить огонь.

"Если Россия будет соглашаться на это длительное перемирие, она будет требовать от Украины отмены военного положения. А ведь по требованиям военного положения выборы не проводятся. А отмена военного положения означает отмену мобилизации. Отмену ограничений для граждан в выезде за границу. То есть осыпание этой архитектуры обеспечения обороны и правопорядка, с которой власть работала все эти годы. Отмена национального марафона, отмена ограничений на политическую деятельность. Поэтому я считаю, что это вопрос сложный", — подчёркивает Бортник.

По его оценке, Москва может увязать согласие на 60-дневное перемирие с требованиями отменить военное положение и допустить к выборам политические силы и отдельных участников, находящихся в Украине под санкциями или имеющих другие ограничения. Таким образом, переговоры могут выйти далеко за рамки сроков прекращения огня и затронуть условия политической жизни страны. Тем не менее Бортник видит в этой теме возможную часть будущего мирного соглашения.

"Я считаю, что выборы, проведённые в этом году, невозможны. Даже физически не хватает времени. Но ценно в качестве будущего комплексного соглашения о завершении войны — об этом можно договориться", — подчёркивает Бортник.

К голосованию в следующем году, считает эксперт, подготовиться уже реалистичнее. Но для этого потребуется время не только на избирательную кампанию, которая, в зависимости от типа выборов, длится от 60 до 90 дней. До её начала необходимо обновить реестр избирателей, проверить готовность комиссий, провести аудит избирательной инфраструктуры и принять законодательные изменения с учётом последствий войны. На такую подготовку Бортник предлагает отвести ещё 30–60 дней.

"То есть, условно говоря, где-то в течение 120–150 дней можно провести в Украине любые выборы в довольно комфортных условиях, в ситуации, когда нет активной фазы боевых действий. Заграничные так же, но тут нужна большая активность парламента, потому что я думаю, что заграничные выборы столкнутся с трудностями. Развернуть надлежащую сеть избирательных участков будет очень сложно и очень дорого, поэтому для заграничного голосования нужно предусмотреть электронное голосование или почтовое голосование", — считает политолог.

Отдельная задача — обеспечить участие украинцев, находящихся за рубежом. По словам Бортника, прежде там голосовали менее 10% избирателей, а масштабы нынешнего выезда несопоставимы с довоенными: эксперт оценивает число украинцев за границей примерно в 10 миллионов человек. Отсутствие доступного механизма голосования, по его мнению, может существенно исказить представительство граждан и ещё больше ослабить их связь с Украиной, снизив вероятность возвращения.

"Поэтому я считаю, что нужно обеспечить возможность голосования через "Дію" или через кабинет налогоплательщика на сайте правительства. Есть механизмы, как это обеспечить и обработать", — подчёркивает Руслан Бортник.

Ответ Вашингтону, а не старт кампании: почему 60 дней недостаточно

Политолог Владимир Фесенко считает, что заявление Зеленского не стоит воспринимать как анонс выборов. По его оценке, президент вновь отвечает на требование сменить украинскую власть, связывая возможность голосования с прекращением боевых действий.

Собеседник Фокуса напоминает: Трамп уже призывал заменить президента Украины после ссоры в Овальном кабинете. Позже выборы фигурировали и в американском мирном плане, но речь шла об их проведении после завершения войны. Поэтому нынешний ответ Зеленского Фесенко рассматривает как продолжение прежней позиции: "Вы хотите выборов? Пожалуйста, прекращайте боевые действия и будут выборы".

"Это Зеленский говорит не первый раз, но это не означает, что будут выборы. Пока мы не видим, во-первых, готовности Путина прекратить войну, это первое. Во-вторых, скажу откровенно, невозможно провести выборы за 60 дней. Нет сейчас технической готовности к выборам. Даже для послевоенных выборов нужно полгода, это позиция ЦИК, на предварительную подготовку, а потом на проведение выборов. Саму кампанию за 60 дней провести можно, у нас такой опыт есть. Но подготовиться к выборам нужно и внутри Украины, и за пределами особенно Украины", — подчёркивает Фесенко.

Ключевая трудность, по его словам, — масштаб перемещений населения. Миллионы украинцев уехали за границу, миллионы других сменили место жительства внутри страны. Прежде чем запускать кампанию, необходимо обновить реестр избирателей, установить, где люди смогут проголосовать, и создать соответствующую сеть участков и комиссий. Особенно сложной будет организация голосования за рубежом.

Даже пауза в боевых действиях сама по себе не решит этих задач, считает Фесенко. Кроме того, потребуется найти финансирование — ещё один серьёзный вопрос на фоне бюджетных трудностей.

"Но тем не менее на данный момент это чисто теоретическая дискуссия. То, что сказал Зеленский, это ответ Трампу на его заявление и не более того. Не будет выборов. Так и будет дальше, как и есть. Украинцы хотят выборов, но выборов после войны. Сейчас это проблема не в Зеленском. Украинское общество против выборов во время войны. Это наглядно было продемонстрировано, когда экс-министр обороны Федоров заговорил о выборах. Его раскритиковали даже сторонники, и рейтинг его упал", — отметил политолог.

При этом отсутствие условий для голосования не означает отсутствия политической конкуренции. По оценке Фесенко, наиболее серьёзным потенциальным соперником Зеленского остаётся Валерий Залужный. Ссылаясь на социологические опросы, политолог отмечает, что их показатели в первом туре близки, а во втором Залужный может получить преимущество.

Среди других возможных участников президентской гонки Фесенко называет Михаила Фёдорова, Кирилла Буданова и Петра Порошенко. По его оценке, Порошенко — единственный из перечисленных соперников, которого Зеленский уверенно опережает во втором туре. С остальными борьба была бы сложнее, а её результат — менее предсказуемым. К группе потенциальных конкурентов, добавляет политолог, приближается и Андрей Билецкий.

В конце прошлого года, как писал Фокус, законодательные инициативы по проведению президентских выборов и референдума уже существовали. Главным вопросом оставалось обеспечение безопасности.

А издание Financial Times обнародовало материал, в котором сообщалось, что Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и всеукраинского референдума до 15 мая 2026 года.

К слову, бывший старший советник президента США, предприниматель-миллиардер Илон Маск публично поддержал Дональда Трампа, который заявил, что Украине якобы нужен новый лидер. Он написал, что Зеленский "зашёл слишком далеко" в войне против России.