Выборы в Украине до 15 мая: почему организовать голосование за 3 месяца невозможно, — эксперт

Издание Financial Times обнародовало материал, в котором сообщалось, что Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и всеукраинского референдума до 15 мая. Однако политтехнолог Тарас Загородний отмечает, что организовать подобные мероприятия за три месяца практически невозможно из-за юридических и организационных преград, в частности из-за военного положения.

В комментарии изданию "24 канал" он пояснил, что президент ранее подчеркивал необходимость двухмесячного перемирия для проведения голосования, поэтому реализация плана до середины мая выглядит маловероятной. Кроме того, по его словам, Центральная избирательная комиссия сейчас готовит изменения в законодательство, которые предусматривают полугодовой переходный период после завершения военного положения, чтобы привести в порядок реестры избирателей и решить все логистические вопросы.

Хотя технически голосование можно организовать в любое время, обеспечить его легитимность во время войны невозможно. Как пояснил Загородний, для проведения справедливых и демократических выборов необходимы стабильные условия, которых сейчас нет.

Более того, против выборов во время военного положения выступают и оппозиционные политики. В частности, санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко могут помешать ему участвовать в голосовании. Также, депутат Юлия Тимошенко подчеркивала, что во время войны не обеспечивается право военных на участие в выборах.

По мнению политтехнолога, в случае проведения голосования во время войны действующий президент будет иметь существенное преимущество. Военные не могут заниматься политической агитацией, а кандидаты из их среды не будут иметь возможности вести кампанию, и это все может создать дополнительные ограничения для оппонентов.

"Фактически невозможно провести до лета 2 мероприятия — всеукраинский референдум и президентские выборы", — говорится в заметке.

Как в ЦИК отреагировали на материал Financial Times

Также на материал Financial Times отреагировали в Центральной избирательной комиссии Украины. Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал изданию "Суспільне", что в Комиссию не поступало никаких документов о проведении президентских выборов или референдума 24 февраля. По его словам, законодательство позволяет организовывать выборы только после завершения или отмены военного положения.

Также Дубовик уточнил, что сейчас представители ЦИК участвуют в рабочей группе Верховной Рады под руководством Александра Корниенко и в тематических подгруппах.

"Любых других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. По действующей нормативно-правовой базе, любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения", — пояснил чиновник.

Руководитель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, которая также входит в рабочую группу ВР, объяснила, что провести выборы возможно минимум через шесть месяцев после завершения военного положения. Она добавила, что любые заявления о выборах 24 февраля не учитывают общественное настроение и травму, связанную с этой датой.

Относительно утверждения FT о якобы требовании США провести голосование до 15 мая, Айвазовская отметила, что гарантии безопасности сначала нужно получить, а потерять их до этого времени невозможно. По ее словам, безопасность должна быть закреплена двусторонним международным соглашением, ратифицированным парламентами, а не декларациями или меморандумами.

Она также добавила, что наработка законодательства для первых послевоенных выборов предусматривает минимум полгода между завершением военного положения и началом избирательной кампании. Даже этот срок является оптимистичным, поскольку парламент пока не имеет достаточной поддержки, а после подготовки законопроекта его придется согласовывать с фракциями и группами, где могут возникать другие интересы.

До этого Фокус писал. что президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения Financial Times о якобы намерении объявить дату президентских выборов и референдума по территориальной целостности страны 24 февраля. Он заявил, что впервые слышит о таких планах и считает их недостоверными.

Стоит заметить, что в материале издания Financial Times речь шла о якобы требовании провести в Украине президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Сообщалось, что в случае несоблюдения этого срока Украина могла бы потерять гарантии безопасности.