"Впервые слышу": Зеленский отреагировал на сообщение FT о выборах в Украине 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил сообщения издания Financial Times о якобы планах объявить дату проведения президентских выборов и референдума по территориальной целостности страны 24 февраля. Он сообщил, что "впервые слышит" о таких заявлениях и считает их недостоверными.

Во время общения с журналистами глава государства отметил, что вопрос выборов поднимают партнеры Украины, однако сами украинские власти их никогда не инициировали, передает издание "Новости.LIVE". Кроме того, Зеленский пояснил, что Украина готова к выборам только при условии прекращения огня и предоставления соответствующих гарантий безопасности.

"Относительно выборов, намерения объявить их 24-го я впервые слышу — впервые об этом сообщило Financial Times, сейчас слышу второй раз от вас. Я много раз объяснял, что Украина готова к выборам только при наличии соответствующих гарантий безопасности. Вопрос выборов поднимают партнеры, сами же украинские власти их никогда не инициировали, но при условии прекращения огня выборы состоятся", — пояснил Зеленский.

Также президент опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты якобы могут отказаться от гарантий безопасности Украины из-за вопроса выборов. Он подчеркнул, что Вашингтон не связывает выборы с предоставлением "гарантий" и не выдвигает Киеву никаких угроз на этот счет.

Выборы в Украине: что писали в материале Financial Times

Стоит заметить, что издание Financial Times опубликовало материал, в котором отметило, что Дональд Трамп якобы настаивает на проведении в Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. В статье сообщалось, что в случае невыполнения этого дедлайна США могут отказаться от гарантий безопасности для Украины.

Согласно информации издания, ожидалось, что президент Владимир Зеленский объявит дату выборов и референдума 24 февраля. В то же время источники в Офисе президента и посольстве США решили не комментировать эту информацию. Украинские и европейские чиновники отмечали, что проведение голосований в такие сроки вряд ли реалистично из-за необходимости достижения договоренностей с Россией и обеспечения безопасности.

В окружении президента подчеркнули, что ключевым условием для проведения выборов и референдума остается безопасность. Пока она не будет гарантирована, объявление даты не состоится. Также в Верховной Раде отметили, что законодательная база для голосования в военное время еще не сформирована, и подготовка к проведению выборов и референдума требует дополнительного времени.

Кроме того, эксперт и председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что сейчас в Верховной Раде нет голосов для изменений законодательства для выборов в военное время. В общем, она считает неуместным объявлять дату 24 февраля, ведь поддержка выборов во время активной фазы войны составляет лишь около 10% населения.

Также Фокус писал, что на планы проведения выборов в Украине отреагировали в Кремле. В частности, Дмитрий Песков сказал, что пока рано говорить о том, реальны ли намерения Владимира Зеленского объявить о старте избирательной кампании.