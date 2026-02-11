В Кремле отреагировали на планы проведения выборов в Украине

Дмитрий Песков прокомментировал возможную идею о проведении выборов в Украине. По его словам, пока рано говорить о том, реальны ли намерения Владимира Зеленского объявить о старте избирательной кампании.

По словам представителя Кремля, пока информация о выборах появляется только через прессу. Его цитирует российское издание "ТАСС".

Песков заявил, что Россия стремится ориентироваться на заявления от первоисточников, а пока таких не было.

В Кремле прокомментировали ограничения Telegram

Дмитрий Песков также заявил, что хоть Россия и открыта к сотрудничеству с различными мессенджерами, Telegram якобы не выполняет российского законодательства. Из-за этого были применены ограничения.

В то же время он отверг обвинения о том, что замедление Telegram может повлиять на ситуацию на фронте, ведь "военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры".

Ранее FT сообщило, что Владимир Зеленский объявит о проведении выборов и референдума 24 февраля. В то же время Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина провела оба голосования до 15 мая, иначе он может лишить страну предложенных ранее гарантий от США. Однако нардеп "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что 15 мая — это дедлайн для достижения договоренностей по переговорам от США.

Владимир Зеленский не исключал возможности снова баллотироваться на пост президента Украины. Однако точный ответ о своем возможном участии в избирательном процессе нынешний глава государства может дать лишь после окончания войны.

15 декабря президент Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Напомним, в декабре 2025 года Владимир Зеленский заявлял о готовности проведения в стране выборов президента. Для этого, подчеркивал он, необходимо прекращение огня и обеспечение партнерами Украины безопасности.