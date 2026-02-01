После войны: Зеленский рассказал, будет ли снова участвовать в выборах президента

Владимир Зеленский не исключает, что снова будет баллотироваться на пост президента Украины. Однако точный ответ о своем возможном участии в избирательном процессе нынешний глава государства может дать лишь после окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, еще раз будет бороться за пост главы государства во время выборов. Такое заявление сделал политик во время разговора с чешскими журналистами.

Окончательное решение зависит от того, как закончится российско-украинская война, подчеркнул Зеленский.

Также он признался, что иногда думает о своем повторном участии в выборах.

Выборы в Украине

9 декабря президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы, потому что их "давно не было". Американский лидер считает, что украинские власти "используют войну" для оттягивания переизбрания президента и парламента. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о призывах Дональда Трампа провести выборы в Украине словами: "Я всегда готов".

15 декабря президент Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Напомним, в январе 2025 года Владимир Зеленский заявлял о готовности проведения в стране выборов президента. Для этого, подчеркивал он, необходимо прекращение огня и обеспечение партнерами Украины безопасности.

Ранее Владимир Зеленский признался зарубежным журналистам, что устал от войны. Он заверил, что готов передать свою должность другому политику, которого выберет народ Украины, но в данной ситуации, в условиях продолжающихся боевых действий, именно он, по его словам, является самым опытным человеком.