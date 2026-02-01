Після війни: Зеленський розповів, чи знову братиме участь у виборах президента

Володимир Зеленський не виключає, що знову балотуватиметься на посаду президента України. Однак точну відповідь про свою можливу участь у виборчому процесі нинішній глава держави може дати лише після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, ще раз боротиметься за посаду глави держави під час виборів. Таку заяву зробив політик під час розмови з чеськими журналістами.

Остаточне рішення залежить від того, як закінчиться російсько-українська війна, підкреслив Зеленський.

Також він зізнався, що іноді думає про свою повторну участь у виборах.

Вибори в Україні

9 грудня президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна має провести вибори, тому що їх "давно не було". Американський лідер вважає, що українська влада "використовує війну" для відтягування переобрання президента і парламенту. Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про заклики Дональда Трампа провести вибори в Україні словами: "Я завжди готовий".

15 грудня президент Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт про можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у січні 2025 року Володимир Зеленський заявляв про готовність проведення в країні виборів президента. Для цього, підкреслював він, необхідне припинення вогню і забезпечення партнерами України безпеки.

Раніше Володимир Зеленський зізнався закордонним журналістам, що втомився від війни. Він запевнив, що готовий передати свою посаду іншому політику, якого обере народ України, але в даній ситуації, в умовах триваючих бойових дій, саме він, за його словами, є найдосвідченішою людиною.