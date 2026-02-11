У Кремлі відреагували на плани проведення виборів в Україні

Дмитро Пєсков прокоментував можливу ідею щодо проведення виборів в Україні. З його слів, наразі рано говорити про те, чи реальні наміри Володимира Зеленського оголосити про старт виборчої кампанії.

За словами речника Кремля, наразі інформація щодо виборів з'являється лише через пресу. Його цитує російське видання "ТАСС".

Пєсков заявив, що Росія прагне орієнтуватися на заяви від першоджерел, а наразі таких не було.

У Кремлі прокоментували обмеження Telegram

Дмитро Пєсков також заявив, що хоч Росія і відкрита до співпраці з різними месенджерами, Telegram нібито не виконує російського законодавства. Через це були застосовані обмеження.

Водночас він відкинув звинувачення про те, що уповільнення Telegram може вплинути на ситуацію на фронті, адже "воєнні комунікації не можуть вестися через месенджери".

Раніше FT повідомило, що Володимир Зеленський оголосить про проведення виборів та референдуму 24 лютого. Водночас Дональд Трамп наполягає, аби Україна провела обидва голосування до 15 травня, інакше він може позбавити країну запропонованих раніше гарантій від США. Однак нардеп "Голосу" Ярослав Железняк уточнив, що 15 травня — це дедлайн для досягнення домовленостей по перемовинам від США.

Володимир Зеленський не виключав можливості знову балотуватися на посаду президента України. Однак точну відповідь про свою можливу участь у виборчому процесі нинішній глава держави може дати лише після закінчення війни.

15 грудня президент Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт про можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Володимир Зеленський заявляв про готовність проведення в країні виборів президента. Для цього, підкреслював він, необхідне припинення вогню і забезпечення партнерами України безпеки.